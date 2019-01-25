Финансы
В 2018 году розничное кредитование выросло на 22,8%Urbc.Ru вчера в 04:30
Совокупный портфель банковских кредитов нефинансовым организациям и населению за год увеличился на 10,7%. В особенности ускорился рост розничного кредитования — на 22,8%. Об этом свидетельствует информация на сайте Банка России.
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ЦБ сообщил о продолжении сокращения валютных активов банков в 2018 году
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