Экономика
В 2018 году прибыль «АвтоВАЗа» составила 5,86 млрд рублейГлобалМСК.ру 13:39
В пресс-службе производителя отметили: за отчётный период выручка корпорации достигла 283,13 млрд рублей, увеличившись на 25,5% (годом ранее она составила 225,65 млрд рублей). Что касается операционной прибыли компании, то её оценили в 15,62 млрд рублей против 643 млн рублей соответственно.
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Годовая прибыль «АвтоВАЗа» составила 5,86 млрд рублей против убытка годом ранее
Rambler News Service07:09
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