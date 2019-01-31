Политика

В 2018 году на Украине предотвратили 11 покушений на ПорошенкоИнтерфакс 05:48

Начальник Управления государственной охраны (УГО) Валерий Гелетей заявил об 11 попытках покушения на президента Украины Петра Порошенко в 2018 году.
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Управление госохраны Украины предупредило 11 покушений на Порошенко в 2018 году

Коммерсантъ08:55

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Комсомольская правда07:23

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РИА Новости07:08

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РБК07:22

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Газета.Ru06:24

На Украине в 2018 году предотвратили 11 покушений на Порошенко

RT на русском06:12

В 2018 году на Украине предотвратили 11 покушений на Порошенко

Интерфакс05:48
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