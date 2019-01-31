В 2018 году на Украине предотвратили 11 покушений на ПорошенкоИнтерфакс 05:48

Начальник Управления государственной охраны (УГО) Валерий Гелетей заявил об 11 попытках покушения на президента Украины Петра Порошенко в 2018 году.

В 2018 году на Украине предотвратили 11 покушений на Порошенко

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