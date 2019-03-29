Экономика

В 2018 году чистая прибыль «Транснефти» по МСФО выросла на 17%Finam.Ru 05:47

Чистая прибыль ПАО "Транснефть" за 2018 год по МСФО составила 225,413 млрд рублей против 191,805 млрд рублей годом ранее, увеличившись на 17,5% Выручка компании за отчетный период составила 979,958 млрд рублей (+10,8% год к году).
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Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО в 2018 г выросла на 17,5%

ПРАЙМ05:36

«Транснефть» отчиталась о росте годовой прибыли на 17,5%

Ведомости06:26

В 2018 году чистая прибыль «Транснефти» по МСФО выросла на 17%

Finam.Ru05:47
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Спорт

Опубликовано страшное фото ожога Загитовой

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Происшествия

WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии

Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
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Выручка Qiwi подскочила на 49%. Акции все равно подешевели

Чистая выручка одного из крупнейших российских платежных сервисов Qiwi по итогам 2018 года составила ₽19,7 млрд ($283 млн).
Обновлено в 05:56
Технологии

Новая нейросеть может заполнять резюме по фотографии человека

Новая нейросеть, которая была разработана сервисом по поиску работы SuperJob, может заполнять резюме по фотографии человека.
Обновлено в 04:20
Политика

Лавров начал переговоры с главой МИД Турции с шутки про танцы

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Происшествия

В Петербурге грабители напали на больницу

По словам сотрудников больницы, двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения, находящегося в Курортном районе Санкт-Петербурга, и похитили порядка 200 тысяч рублей.
Обновлено в 06:09
Политика

Охлобыстин и Пореченков сняли серию роликов в «поддержку» Зеленского

Обновлено в 04:33
Кино

Тайка Вайтити сыграет с Райаном Рейнольдсом в экшн-комедии

Обновлено в 03:51
Происшествия

Отказавшийся разгонять митингующих в Ингушетии батальон расформировали

Обновлено в 06:44
Происшествия

СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
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Футбол

Черчесов зачитает текст «Тотального диктанта» в Таллине

"Тотальный диктант" является общественным проектом, который реализуется силами активистов и волонтеров.
Обновлено в 05:02
Политика

Президенты США и Южной Кореи встретятся в Вашингтоне 11 апреля

Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин проведут встречу 11 апреля в Вашингтоне, сообщает AP со ссылкой на заявления администраций глав двух государств.
Обновлено в 00:41
Политика

Британский парламент снова проголосует по сделке о Brexit

Кабинет министров Великобритании планирует провести третье голосование по соглашению о выходе страны из Европейского союза, сообщила глава Палаты общин Андреа Лидсом.
Обновлено вчера в 08:57
Политика

Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки

Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 15:25
Экономика

Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие

Российские комплексы ПВО станут невидимыми для противника

Обновлено в 03:23
Финансы

ЦБ РФ установил официальные курсы доллара и евро на 30 марта

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 30 марта, составляет 64,7347 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 06:18
Авто

На перелицованный Geely Atlas наблюдается ажиотажный спрос

Автомобиль представляет собой перелицованную версию Geely Atlas, который доступен на российском рынке.
Обновлено в 05:13
Политика

На Украине сегодня – последний день агитации на выборах президента

Напомним, сами выборы состоятся 31 марта. На пост президента Украины в этом году претендуют 39 кандидатов.
Обновлено в 02:18
Политика

Коренной народ Севера попросил защиты от российских чиновников

Представители коренного народа саамы, проживающего в Мурманской области, пожаловались в ООН на региональное правительство, которое отдало оленьи пастбища в Ловозерском районе в долгосрочную аренду частному охотничьему клубу.
Обновлено в 06:19
Экономика

Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек

Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции

Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Общество

В Чите обсуждают откровенные фотографии активистки «Молодой гвардии»

Откровенные фотографии руководителя забайкальского отделения «Молодой гвардии» Ульяны Путинцевой в нижнем белье и купальнике стали поводом для проведения партийной проверки в Забайкальском отделении «Единой России».
Обновлено в 00:21
Технологии

Роскомнадзор добрался до VPN-сервисов

Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

ФСБ прослушивала Михаила Абызова два года

ФСБ прослушивала телефонные разговоры бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 01:31
Политика

Команда Кусто приедет в Россию спасать косаток и белух

Обновлено в 06:27
Общество

Telegram Messenger LLP удалили из британского реестра юрлиц

Компания Telegram Messenger LLP была удалена из британского государственного реестра юридических лиц.
Обновлено в 04:54
Автоспорт

Боттас на этапе «Формулы-1» в Бахрейне попробует повторить результат гонки в Австралии

Программа второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2019 года - Гран-при Бахрейна - стартует в пятницу двумя свободными практиками.
Обновлено вчера в 17:19
Экономика

Козак запустил первую очередь Богучанского алюминиевого завода

Вице-премьер Дмитрий Козак в рамках Красноярского экономического форума дал команду на запуск второго комплекса Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ), сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 02:28
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