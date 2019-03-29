Экономика
В 2018 году чистая прибыль «Транснефти» по МСФО выросла на 17%Finam.Ru 05:47
Чистая прибыль ПАО "Транснефть" за 2018 год по МСФО составила 225,413 млрд рублей против 191,805 млрд рублей годом ранее, увеличившись на 17,5% Выручка компании за отчетный период составила 979,958 млрд рублей (+10,8% год к году).
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Спорт
Опубликовано страшное фото ожога Загитовой
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Происшествия
WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии
Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
Экономика
Выручка Qiwi подскочила на 49%. Акции все равно подешевели
Чистая выручка одного из крупнейших российских платежных сервисов Qiwi по итогам 2018 года составила ₽19,7 млрд ($283 млн).
Обновлено в 05:56
Технологии
Новая нейросеть может заполнять резюме по фотографии человека
Новая нейросеть, которая была разработана сервисом по поиску работы SuperJob, может заполнять резюме по фотографии человека.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Петербурге грабители напали на больницу
По словам сотрудников больницы, двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения, находящегося в Курортном районе Санкт-Петербурга, и похитили порядка 200 тысяч рублей.
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Тайка Вайтити сыграет с Райаном Рейнольдсом в экшн-комедии
Обновлено в 03:51
Происшествия
СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Футбол
Черчесов зачитает текст «Тотального диктанта» в Таллине
"Тотальный диктант" является общественным проектом, который реализуется силами активистов и волонтеров.
Обновлено в 05:02
Политика
Президенты США и Южной Кореи встретятся в Вашингтоне 11 апреля
Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин проведут встречу 11 апреля в Вашингтоне, сообщает AP со ссылкой на заявления администраций глав двух государств.
Обновлено в 00:41
Политика
Британский парламент снова проголосует по сделке о Brexit
Кабинет министров Великобритании планирует провести третье голосование по соглашению о выходе страны из Европейского союза, сообщила глава Палаты общин Андреа Лидсом.
Обновлено вчера в 08:57
Политика
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 15:25
Экономика
Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании
Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Финансы
ЦБ РФ установил официальные курсы доллара и евро на 30 марта
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 30 марта, составляет 64,7347 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 06:18
Авто
На перелицованный Geely Atlas наблюдается ажиотажный спрос
Автомобиль представляет собой перелицованную версию Geely Atlas, который доступен на российском рынке.
Обновлено в 05:13
Политика
На Украине сегодня – последний день агитации на выборах президента
Напомним, сами выборы состоятся 31 марта. На пост президента Украины в этом году претендуют 39 кандидатов.
Обновлено в 02:18
Политика
Коренной народ Севера попросил защиты от российских чиновников
Представители коренного народа саамы, проживающего в Мурманской области, пожаловались в ООН на региональное правительство, которое отдало оленьи пастбища в Ловозерском районе в долгосрочную аренду частному охотничьему клубу.
Обновлено в 06:19
Экономика
Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Общество
В Чите обсуждают откровенные фотографии активистки «Молодой гвардии»
Откровенные фотографии руководителя забайкальского отделения «Молодой гвардии» Ульяны Путинцевой в нижнем белье и купальнике стали поводом для проведения партийной проверки в Забайкальском отделении «Единой России».
Обновлено в 00:21
Технологии
Роскомнадзор добрался до VPN-сервисов
Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
ФСБ прослушивала Михаила Абызова два года
ФСБ прослушивала телефонные разговоры бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 01:31
Политика
Команда Кусто приедет в Россию спасать косаток и белух
Обновлено в 06:27
Общество
Telegram Messenger LLP удалили из британского реестра юрлиц
Компания Telegram Messenger LLP была удалена из британского государственного реестра юридических лиц.
Обновлено в 04:54
Автоспорт
Боттас на этапе «Формулы-1» в Бахрейне попробует повторить результат гонки в Австралии
Программа второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2019 года - Гран-при Бахрейна - стартует в пятницу двумя свободными практиками.
Обновлено вчера в 17:19
Экономика
Козак запустил первую очередь Богучанского алюминиевого завода
Вице-премьер Дмитрий Козак в рамках Красноярского экономического форума дал команду на запуск второго комплекса Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ), сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 02:28