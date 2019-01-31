В 2018 году через банки нелегально обналичены 177 млрд рублейРоссийская газета вчера в 11:19

Через банковскую систему страны в 2018 году были обналичены 177 млрд рублей, это в 1,8 раза меньше, чем в предыдущем году. Об этом рассказал зампред Банка России Дмитрий Скобелкин на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией "Россия" в подмосковном комплексе "Бор".

В 2018 году через банки нелегально обналичены 177 млрд рублей

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