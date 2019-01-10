Экономика

В 2018 году больше всего подорожали яйца и сахар – Росстат
Inkazan
10 января в 11:02

По данным ведомства, в прошлом году инфляция в России ускорилась до 4,3%, тогда как в 2017 году она увеличилась на 2,5%. Центробанк прогнозировал, что уровень инфляции по итогам 2018 года не поднимется выше 4,2%.
Inkazan10 января в 11:02

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В Росстате рассказали о темпах роста цен на яйца и овощи

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Интерфакс10 января в 08:09

Инфляция в России превысила целевой уровень ЦБ

Газета.Ru10 января в 13:29
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 02:42, Ашберн
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