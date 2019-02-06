В 2018 году банки выдали более 3 трлн рублей ипотечных кредитовКоммерсантъ вчера в 11:52

с чего всё началось

Бюро кредитных историй "Эквифакс" ранее подсчитало, что объем портфеля "плохих" ипотечных кредитов, просрочка по которым составляет более трех месяцев, достиг 74 млрд руб. Показатель вырос в 2018 году на 20% по сравнению с предыдущим годом.

В 2018 году банки выдали более 3 трлн рублей ипотечных кредитов

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