В 2018 году банки выдали более 3 трлн рублей ипотечных кредитовКоммерсантъ 11:52

с чего всё началось

Бюро кредитных историй "Эквифакс" ранее подсчитало, что объем портфеля "плохих" ипотечных кредитов, просрочка по которым составляет более трех месяцев, достиг 74 млрд руб. Показатель вырос в 2018 году на 20% по сравнению с предыдущим годом.

В 2018 году банки выдали более 3 трлн рублей ипотечных кредитов

Общество Прощание с Децлом завершилось громкими аплодисментами Церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким (Децлом) у Центральной клинической больницы в Москве закончилась продолжительными и громкими аплодисментами.

Авто BMW отзовет почти 30 000 автомобилей в России Официальный представитель автопроизводителя BMW на российском рынке ООО «БМВ Русланд Трейдинг» объявил о добровольном отзыве 28 631 автомобилей в России.

Происшествия В Стамбуле обрушилось многоэтажное здание В Стамбуле в районе Картал произошло обрушение восьмиэтажного здания, сообщает турецкий телеканал NTV.

Авто Продажи автомобилей в России в январе продолжили рост Рост продаж новых автомобилей в России в 2019 году продолжает тенденцию минувшего года.

Авто Новая Toyota Corolla появится в России с единственным мотором Компания Toyota раскрыла детали о новом седане Corolla, который на российском рынке появится в продаже в 2019 году.

Авто Представлен обновленный Volkswagen Passat для Европы Компания Volkswagen официально представила обновлённые седан Passat и универсал Passat Variant для европейского, и российского в том числе, рынка.

Авто Audi обновила внешность купе и родстера TT RS Салоны купе и родстера Audi TT RS теперь имеют обновленный вид, как и мультимедийная система.

Авто Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda Исторический концепт, который уже через два года станет первой серийной моделью нового бренда Lagonda, дебютирует в начале марта 2019 года на международном автосалоне в Женеве.

Общество Учительницу из Барнаула чуть не уволили за фото в купальнике В Барнауле учительницу русского языка и литературы едва не уволили из школы за вполне пристойную фотографию в купальнике.

Происшествия В Нижнем Новгороде шесть человек отравились парами хлора в бассейне В результате ЧП люди отравились парами хлора. Троих детей госпитализировали, остальным была оказана медицинская помощь на месте.

Происшествия «Нант» требует у «Кардиффа» деньги за Салу Если деньги не будут перечислены, то французская сторона обратится в суд. "Кардифф Сити" приобрел Салу у "Нанта" 20 января.

Происшествия Похитившие у банков 1 млрд руб. хакеры получили до 13 лет Мещанский суд Москвы приговорил к лишению свободы на сроки от пяти лет общего режима до 13 лет строгого хакеров, которые признаны виновными в создании преступного сообщества и хищении около 1 млрд руб. у различных российских банков, — всего 12 человек.

Авто Рассекречен интерьер кроссовера Skoda Kamiq Салон компактного кроссовера Skoda Kamiq, премьера которого состоится на Женевском автосалоне через месяц, воплотит новую концепцию, которую анонсировали с помощью концепт-кара Vision RS, Центральным элементов интерьера станет планшет мультимедийной системы с эргономичным упором для запястья.

Транспорт Железнодорожный обход Краснодара торжественно открыт Железнодорожный обход Краснодара открыт 6 февраля: в церемонии открытия грузового движения в объезд краевого центра на участке Козырьки — Гречаная приняли участие заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, губернатор края Вениамин Кондратьев, президент ОАО РЖД Олег Белозеров.

Экономика В меню ресторанов McDonald’s в России может появиться пиво В меню российских ресторанов сети McDonald's может появиться пиво. Об этом рассказал глава российского филиала компании Марк Карена.

Экономика В России появятся три генетических центра мирового уровня Три генетических центра мирового уровня общей стоимостью 12,2 млрд рублей появятся в России в рамках программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы.

Происшествия Неизвестный наехал на полицейского в Москве Как отмечается, в Москве объявлен план перехват. При этом неизвестный наехал полицейскому на ногу.

Происшествия В Москве спасли застрявшую на льдине лису В районе Павелецкой набережной Москвы-реки спасатели вытащили со льдины лисицу с повреждённой лапой.

Интернет Google выпустила расширение Chrome для проверки безопасности паролей Первое Password Checkup создано с целью обеспечить защиту паролей и если система обнаружит, что логин или пароль пользователя на сайте может быть скомпрометирован, то пользователь об этом получит уведомление с рекомендацией смены пароля.