Финансы

В 2018 году банки выдали более 3 трлн рублей ипотечных кредитовКоммерсантъ 11:52

Бюро кредитных историй "Эквифакс" ранее подсчитало, что объем портфеля "плохих" ипотечных кредитов, просрочка по которым составляет более трех месяцев, достиг 74 млрд руб. Показатель вырос в 2018 году на 20% по сравнению с предыдущим годом.
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с чего всё началось
В 2018 году банки в России выдали ипотечных кредитов на общую сумму 3,013 трлн руб., что почти в 1,5 раза больше выданного в 2017 году объема (на 49,0%). Задолженность физлиц по ипотеке достигла 6,41 трлн руб., прибавив 23,6%, говорится в материалах
 Банка России.
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