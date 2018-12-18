Положительная динамика связана с двумя факторами: рост потребления нашими покупателями по экспорту, в основном, это страны Европы. Это очень хороший показатель, такого еще не было.

Добыча нефти и газового конденсата в России по итогам этого года вырастет на 1,6 процента, природного газа - на пять процентов, угля - на шесть процентов. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак на встрече с депутатами в Госдуме.

Энергетика Энергетика Козак пообещал проверить жалобы транспортников на дорогое топливо Ведомства проверят обращение транспортных компаний в правительство по поводу роста цен на моторное топливо.

Энергетика Энергетика Производство суррогатного топлива в России стало невыгодным Как следствие, нафта внутри страны тоже подорожала, превзойдя цену товарного бензина Аи-92 и сделав производство суррогата экономически невыгодным.

Энергетика Энергетика Эксперты предсказали нефть по 300 долларов в случае распада ОПЕК+ В марте 2012 года стоимость нефти достигала 130 долларов за баррель на фоне военного конфликта в Ливии, который вызывал перебои с поставками нефти.

Энергетика Энергетика Иран объявил об обнаружении новых месторождений нефти и газа Ответственный сотрудник Национальной иранской нефтяной компании Салеф Хенди сообщил, что в стране обнаружено четыре десятка новых месторождений нефти и газа – как «сухопутных», так и шельфовых.

Энергетика Энергетика Канада выделит почти $1,2 млрд на поддержание энергетического сектора Правительство Канады выделит 1,19 миллиарда долларов США на поддержку энергетического сектора страны для расширения экспорта энергоресурсов, объявило во вторник министерство природных ресурсов Канады.

Энергетика Энергетика Жители Дона задолжали более 1 млрд рублей за газ С начала года компания ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" подала в суд более 12 тысяч исков на общую сумму более 1 млрд руб. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе компании.

Энергетика Энергетика Сейм Литвы одобрил выкуп Клайпедского терминала СПГ Сейм Литвы утвердил поправки о выкупе Клайпедского терминала СПГ, сообщает пресс-служба канцелярии парламента.

Энергетика Энергетика Нефть формирует базу для старта вверх «На этой неделе самой главной статистикой для нефтяного рынка станут данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов, а также данные от Baker Hughes по количеству активных буровых установок», — отметил Капустянский.

Энергетика Энергетика Северная Корея нашла выход для обеспечения себя газом на фоне санкций Власти Северной Кореи придумали, как сократить свою зависимость от импорта топлива на фоне жесткого режима санкций, сообщает The Wall Street Journal.

Энергетика Энергетика Кувейт продает активы в Северном море Госфонд Кувейта объявил о намерениях продать 40% своих газовых активов в Северном море.

Энергетика Энергетика В течение года в Омске три раза повысят стоимость природного газа Новое повышение обещает быть гораздо менее «травмирующим»: с самого первого дня года газ подорожает на 1,6%. Спустя еще полгода, с первого июля 2019 года, станут брать на 1,7% больше.

Энергетика Энергетика Цена на нефть на Нью-Йоркской товарной бирже упала На Нью-Йоркской товарной бирже зафиксировано снижение фьючерсной цены на легкую сырую нефть с поставкой в январе 2019 года, которая упала на 1,32 доллара и составила 49,88 доллара за баррель при завершении торговой сессии, передает «Синьхуа».

Энергетика Энергетика Exxon ставит на Пермский бассейн несмотря на обвал цен Несмотря на довольно вялое начало в ЗападномТехасе и Нью-Мексико, на сегодняшний день у Exxon в управлении больше скважин, чем у Concho Resources, которая ранее в этом году объявила о слиянии с RSP Permian для создания одного из крупнейших геологоразведывательных предприятий в Пермском бассейне.

Энергетика Энергетика В Литве электроэнергия подорожала на девять процентов За последнюю неделю стоимость электроэнергии в Литве возросла на девять процентов, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.