Энергетика
Добыча нефти и газового конденсата в России по итогам этого года вырастет на 1,6 процента, природного газа - на пять процентов, угля - на шесть процентов. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак на встрече с депутатами в Госдуме.
Российская газета01:54
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Положительная динамика связана с двумя факторами: рост потребления нашими покупателями по экспорту, в основном, это страны Европы. Это очень хороший показатель, такого еще не было.
— Александр Новак, российский политикКалининград 24 06:27
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Энергетика
Козак пообещал проверить жалобы транспортников на дорогое топливо
Ведомства проверят обращение транспортных компаний в правительство по поводу роста цен на моторное топливо.
Обновлено в 12:11
Энергетика
Производство суррогатного топлива в России стало невыгодным
Как следствие, нафта внутри страны тоже подорожала, превзойдя цену товарного бензина Аи-92 и сделав производство суррогата экономически невыгодным.
Обновлено в 09:02
Энергетика
Эксперты предсказали нефть по 300 долларов в случае распада ОПЕК+
В марте 2012 года стоимость нефти достигала 130 долларов за баррель на фоне военного конфликта в Ливии, который вызывал перебои с поставками нефти.
Обновлено в 12:50
Энергетика
Иран объявил об обнаружении новых месторождений нефти и газа
Ответственный сотрудник Национальной иранской нефтяной компании Салеф Хенди сообщил, что в стране обнаружено четыре десятка новых месторождений нефти и газа – как «сухопутных», так и шельфовых.
Обновлено в 12:38
Энергетика
Канада выделит почти $1,2 млрд на поддержание энергетического сектора
Правительство Канады выделит 1,19 миллиарда долларов США на поддержку энергетического сектора страны для расширения экспорта энергоресурсов, объявило во вторник министерство природных ресурсов Канады.
Обновлено в 15:10
Энергетика
Жители Дона задолжали более 1 млрд рублей за газ
С начала года компания ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" подала в суд более 12 тысяч исков на общую сумму более 1 млрд руб. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе компании.
Обновлено в 05:35
Энергетика
Сейм Литвы одобрил выкуп Клайпедского терминала СПГ
Сейм Литвы утвердил поправки о выкупе Клайпедского терминала СПГ, сообщает пресс-служба канцелярии парламента.
Обновлено в 05:45
Энергетика
Нефть формирует базу для старта вверх
«На этой неделе самой главной статистикой для нефтяного рынка станут данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов, а также данные от Baker Hughes по количеству активных буровых установок», — отметил Капустянский.
Обновлено вчера в 05:02
Энергетика
Северная Корея нашла выход для обеспечения себя газом на фоне санкций
Власти Северной Кореи придумали, как сократить свою зависимость от импорта топлива на фоне жесткого режима санкций, сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено в 08:45
Энергетика
Кувейт продает активы в Северном море
Госфонд Кувейта объявил о намерениях продать 40% своих газовых активов в Северном море.
Обновлено в 11:47
Энергетика
В течение года в Омске три раза повысят стоимость природного газа
Новое повышение обещает быть гораздо менее «травмирующим»: с самого первого дня года газ подорожает на 1,6%. Спустя еще полгода, с первого июля 2019 года, станут брать на 1,7% больше.
Обновлено в 07:46
Энергетика
Цена на нефть на Нью-Йоркской товарной бирже упала
На Нью-Йоркской товарной бирже зафиксировано снижение фьючерсной цены на легкую сырую нефть с поставкой в январе 2019 года, которая упала на 1,32 доллара и составила 49,88 доллара за баррель при завершении торговой сессии, передает «Синьхуа».
Обновлено вчера в 16:03
Энергетика
Exxon ставит на Пермский бассейн несмотря на обвал цен
Несмотря на довольно вялое начало в ЗападномТехасе и Нью-Мексико, на сегодняшний день у Exxon в управлении больше скважин, чем у Concho Resources, которая ранее в этом году объявила о слиянии с RSP Permian для создания одного из крупнейших геологоразведывательных предприятий в Пермском бассейне.
Обновлено в 05:42
Энергетика
В Литве электроэнергия подорожала на девять процентов
За последнюю неделю стоимость электроэнергии в Литве возросла на девять процентов, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
Обновлено в 12:00
Энергетика
Кабмин Украины одобрил нефтегазодобычу на условиях раздела продукции в 6 областях
Кабинет министров Украины одобрил проведение 12 конкурсов на поиск и добычу газа и нефти на условиях соглашения о разделе продукции (СРП), который заключается между зарубежной добывающей компанией и государственным предприятием, в шести областях Украины, сообщает во вторник агентство "Униан" со ссылкой на министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика.
Обновлено в 15:20