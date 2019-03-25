Экономика

В 2018 году «Почта России» получила рекордные выручку и прибыльРеальное время 07:14

По итогам 2018 года "Почта России" получила рекордные выручку и прибыль. Как сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава "Почты России" Николай Подгузов, выручка составила 190 млрд рублей, прибыль — 2,7 млрд рублей.
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Работа на высоких скоростях: как изменилась «Почта России»

НТВ10:03

«Почта России» повысит зарплату 210 тысячам сотрудников

ФАН08:07

«Почта России» в 2018 году получила рекордные 2,7 млрд рублей прибыли

Коммерсантъ07:17

Подгузов отчитался перед Путиным о рекордной прибыли «Почты России» за прошлый год

Ведомости07:30

«Почта России» в 2018 году получила рекордную выручку

ТАСС07:13

«Почта России» создаст сеть из 38 логистических почтовых центров

REGNUM07:07

«Почта России» в 2018 году получила рекордную прибыль в 2,7 млрд рублей

РЕН ТВ06:42
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Происшествия

СК начал проверку после драки полицейских в Калмыкии

В Элисте сотрудники республиканского управления Следственного комитета России инициировали проверку информационного сообщения о драке между сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 11:12
Кино

Режиссер Сарик Андреасян вызвал Дудя на баттл

Режиссер вырезал несколько сцен из разных выпусков, смонтировал минутное произведение и сделал пост с вызовом на дуэль Дудя в Instagram.
Обновлено в 08:40
Гаджеты

Apple запустила трансляцию презентации за сутки до ее начала

Обновлено вчера в 16:02
Энергетика

Новое соглашение с нефтяниками могут обсудить 26 марта

«Совещание будет посвящено вопросам корректировки отдельных параметров, вступивших в силу с этого года, налогового маневра в нефтяной отрасли, а также вопросу лицензирования экспорта, который, по сути, должен заменить после утверждения его параметров действующее соглашение с нефтяными компаниями и стабилизировать внутренний рынок моторного топлива»,— сказал господин Джус.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие

В полиции Украины заявили о планах отказаться от автоматов Калашникова

Глава Нацполиции Сергей Князев в интервью изданию «Сегодня» заявил, что украинская полиция планирует на 90% отказаться от автоматов Калашникова, пистолетов Макарова и ТТ, заменив их европейским оружием.
Обновлено в 12:07
Происшествия

Суд заочно арестовал экс-главу «Газпром промгаза» по делу о налогах

Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора научно-исследовательского предприятия «Газпром промгаз» Александра Карасевича.
Обновлено в 10:34
Происшествия

В Ленобласти зоозащитники нашли спасенную машинистом собаку

Обновлено вчера в 11:16
Космос

Раскрыта «минимальная» стоимость российской сверхтяжелой ракеты

Обновлено в 08:19
Политика

Киев предложил Москве поменять 25 арестованных россиян на украинцев

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу и вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона предлагает осуществить обмен заключенными в Донбассе по формуле "19 на 72", а также обменять 25 задержанных в России граждан Украины на такое же число россиян.
Обновлено в 05:27
Авто

Обновленный кроссовер KIA Sorento замечен во время тестов

Компания KIA продолжает дорожные испытания кроссовера Sorento нового поколения. На днях новинку снова заметили на дорогах Южной Кореи.
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес

Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию

Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.
Обновлено вчера в 13:50
Политика

Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Политика

Экс-глава «Росгеологии» Роман Панов рассказал о своей отставке

Экс-глава «Росгеологии» Роман Панов заявил, что его отставка с поста связана с плановой ротацией кадров.
Обновлено в 10:22
Происшествия

В Польше арестовали для экстрадиции совладельца «Зимней вишни»

Обновлено в 10:58
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе Skype

Сбой в работе сервиса для звонков и чата Skype наблюдается в городах США, Бразилии и Европы.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Ребенок в Петербурге провалился под лед Невы

Спасатели Санкт-Петербурга ищут одиннадцатилетнего ребенка, провалившегося под лед Невы, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 11:43
Политика

Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено в 05:35
Общество

Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах

В России наблюдается дефицит кадров по отдельным специальностям, поэтому в Министерстве науки и высшего образования приняли решение увеличить бюджетные места в вузах.
Обновлено в 04:19
Общество

Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати

Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Культура

Федор Бондарчук попросил освободить Кирилла Серебренникова

Обновлено в 09:02
Происшествия

Владимирский СК опроверг убийство Аюба Тунтуева в колонии

Региональное управление Следственного комитета сообщило о доследственной проверке по факту смерти Аюба Тунтуева, заключенного исправительной колонии №6 в Мелехово.
Обновлено в 12:02
Игры

Новый герой Apex Legends появится в игре в течение 1-го сезона

На странице Apex Legends в цифровом магазине PS Store указано, что в первом сезоне разработчики добавят в игру двух героев.
Обновлено в 11:50
Культура

Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста

Дима Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 09:57
Космос

Экипаж SIRIUS будет вести видео-дневник о жизни в изоляции

Одной из основных задач SIRIUS станет оценка учеными влияния изоляции в гермообъекте на физическое и психологическое здоровье международного экипажа.
Обновлено в 08:05
Политика

СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов

Петр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы, если проиграет президентские, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на штаб Порошенко.
Обновлено в 09:01
Политика

СМИ нашли погибших Захарченко и Гиви в списке избирателей на Украине

Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес

Потап вышел в свет с бывшей женой и проигнорировал Настю Каменских

Как сообщают украинские СМИ, Потап весь вечер провел в обществе Ирины, перекинувшись с нынешней возлюбленной Настей Каменских лишь парой слов.
Обновлено в 04:30
Игры

Bethesda раздаёт Morrowind в честь юбилея The Elder Scrolls

Обновлено в 10:54
Политика

Генсек НАТО оценил процесс интеграции Грузии в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о прогрессе Грузии в процессе интеграции в альянс, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:07
Экономика

Суд отклонил иск «Траста» к «дочке» «Рост банка» на 205 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы отклонил иск банка «Траст», который требовал признать незаконной сделку по внесению прежним руководством «Рост банка» (сейчас присоединен к «Трасту») 205 млрд руб. в уставный капитал дочернего ООО «Рост инвестиции», передает агентство «Прайм» из зала суда.
Обновлено в 11:49
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Николай Радиевич Подгузов
Российский государственный деятель и управленец, генеральный директор ФГУП «Почта России». Бывший заместитель министра экономического развития РФ. Бывший член совета директоров ПАО «Россети», Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и ПАО «РусГидро». Бывший член наблюдательного совета ВТБ. Член наблюдательного совета «Почта Банка», АО «Оператор информационной системы» и АНО «Цифровая экономика».
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