Экономика
В 2018 году «Почта России» получила рекордные выручку и прибыльРеальное время 07:14
По итогам 2018 года "Почта России" получила рекордные выручку и прибыль. Как сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава "Почты России" Николай Подгузов, выручка составила 190 млрд рублей, прибыль — 2,7 млрд рублей.
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Энергетика
Украина предложила европейцам свои ПХГ в аренду
Накануне возможного прекращения транзита российского газа через украинскую территорию Украина заявила, что может сдать в аренду европейским заказчикам 40% объемов своих подземных хранилищ газа (ПХГ), сообщает пресс-служба АО «Укртрансгаз».
Обновлено в 09:43
Политика
S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит»
Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».
Обновлено в 01:03
Происшествия
Россиянин назвал следователя пассивным гомосексуалом и пошел под суд
Согласно материалам дела, в октябре 2018-го Мамасалиев в одной из групп WhatsApp «пошел на поводу у эмоций и распространил заведомо ложную информацию о следователе, опорочив его честь, достоинство и репутацию».
Обновлено в 08:51
Интернет
Криптовалюты стали популярнее. Yahoo Japan запустит биржу
В мае компания Yahoo Japan начнет торговать криптовалютами.
Обновлено в 07:47
Общество
RT опубликовал «Рейтинг травли» медиаперсон
Телеведущая Ольга Скабеева, главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян и активистка Белла Рапопорт возглавили "Рейтинг травли" медиаперсон.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
Советский МиГ-29 в США назвали опасным врагом для F-15 и F-16
Журналисты издания The National Interest увидели серьёзную угрозу для американских F-15 и F-16 в советском многоцелевом истребителе МиГ-29.
Обновлено в 00:56
Политика
Двух российских актеров не пустили на Украину
В пресс-службе госпогранслужбы Украины заявили, что пограничники не пропустили двух актеров, которые являются гражданами России, на Украину.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
СМИ назвали цель визита российских военных в Венесуэлу
Российские военные прибыли в Венесуэлу для проведения двусторонних консультаций по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Каракасе.
Обновлено в 00:50
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено в 09:04
Происшествия
Уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева передано в суд
«В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения»,— сообщили в МВД.
Обновлено в 04:05
Авто
Lamborghini выпустит «духовного наследника» LM002
Итальянский автопроизводитель Lamborghini вынашивает планы о выпуске «духовного наследника» легендарной модели LM002.
Обновлено в 05:29
Политика
В СБУ подтвердили, что Прозоров является экс-сотрудником ведомства
В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о том, что Василий Прозоров, который дал пресс-конференцию в Москве, является бывшим сотрудником СБУ.
Обновлено в 08:49
Наука
Ученые выяснили, что помогает жить дольше
Оказывается, что дольше живут те самки, которым помогали справляться с птенцами.
Обновлено вчера в 19:07
Гаджеты
Nintendo выпустит две новые модели Switch этим летом
Nintendo выпустит две новые версии Switch уже этим летом, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на «людей, знакомых с этим вопросом».
Обновлено в 03:39
Общество
Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Политика
СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов
По данным СМИ, Порошенко, в случае победы на выборах президента, хочет предложить первый номер списка своей партии премьеру Владимиру Гройсману.
Обновлено в 09:01
Общество
Росавиация ограничила полеты Nordwind ради безопасности
Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Nordwind.
Обновлено в 09:13
Спорт
Йоханнес Бе заработал рекордные призовые на Кубке мира
Обновлено в 03:35
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Экономика
ЕС наложил на Nike штраф в размере 12,5 млн евро
Европейский союз (ЕС) наложил на американскую компанию спортивной одежды Nike штраф в размере 12,5 млн евро за ограничение трансграничных продаж в Европе, сообщает Le Figaro.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Склад с горючим загорелся в Чехове
Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Полина Гагарина чудом вернулась из Китая в Россию
Российская певица Полина Гагарина, каждую неделю летающая на съемки шоу "Singer" в Китай, испытала трудности в очередной раз возвращаясь на родину.
Обновлено вчера в 09:58
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское на 26,2% – со 164 до 207 руб. за 0,75 литра.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Александр Серов назвал тесты ДНК «фальсификациями»
Обновлено в 01:31
Политика
Нетаньяху пообещал ответить силой на обстрел из сектора Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на обстрел государства со стороны сектора газа будет дан силовой ответ.
Обновлено в 06:16
Политика
В МИД оценили итоги расследования Мюллера о «российском вмешательстве»
В МИД России прокомментировали ситуацию вокруг опубликованного Минюстом США краткого содержания итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 08:19
Футбол
Пирло считает, что Икарди больше навредил себе, чем «Интеру»
«Интер» мог бы добиться большего, но в решающие моменты притормозил. Также им помешали травмы и сага Икарди.
Обновлено в 05:12