Экономика

В 2018 году «Почта России» получила рекордные выручку и прибыльРеальное время 07:14

По итогам 2018 года "Почта России" получила рекордные выручку и прибыль. Как сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава "Почты России" Николай Подгузов, выручка составила 190 млрд рублей, прибыль — 2,7 млрд рублей.
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«Почта России» в 2018 году получила рекордную выручку

ТАСС07:13

«Почта России» в 2018 году получила рекордные 2,7 млрд руб. прибыли

Коммерсантъ07:17

В 2018 году «Почта России» получила рекордные выручку и прибыль

Реальное время07:14

Подгузов отчитался перед Путиным о рекордной прибыли «Почты России» за прошлый год

Ведомости07:30

«Почта России» создаст сеть из 38 логистических почтовых центров

REGNUM07:07

«Почта России» в 2018 году получила рекордную прибыль в 2,7 млрд рублей

РЕН ТВ06:42

Прибыль «Почты России» достигла в 2018 году рекордного уровня 2,7 млрд рублей

DP.RU06:50
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Энергетика

Украина предложила европейцам свои ПХГ в аренду

Накануне возможного прекращения транзита российского газа через украинскую территорию Украина заявила, что может сдать в аренду европейским заказчикам 40% объемов своих подземных хранилищ газа (ПХГ), сообщает пресс-служба АО «Укртрансгаз».
Обновлено в 09:43
Политика

S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит»

Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».
Обновлено в 01:03
Происшествия

Россиянин назвал следователя пассивным гомосексуалом и пошел под суд

Согласно материалам дела, в октябре 2018-го Мамасалиев в одной из групп WhatsApp «пошел на поводу у эмоций и распространил заведомо ложную информацию о следователе, опорочив его честь, достоинство и репутацию».
Обновлено в 08:51
Интернет

Криптовалюты стали популярнее. Yahoo Japan запустит биржу

В мае компания Yahoo Japan начнет торговать криптовалютами.
Обновлено в 07:47
Общество

RT опубликовал «Рейтинг травли» медиаперсон

Телеведущая Ольга Скабеева, главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян и активистка Белла Рапопорт возглавили "Рейтинг травли" медиаперсон.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие

Советский МиГ-29 в США назвали опасным врагом для F-15 и F-16

Журналисты издания The National Interest увидели серьёзную угрозу для американских F-15 и F-16 в советском многоцелевом истребителе МиГ-29.
Обновлено в 00:56
Политика

Двух российских актеров не пустили на Украину

В пресс-службе госпогранслужбы Украины заявили, что пограничники не пропустили двух актеров, которые являются гражданами России, на Украину.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие

СМИ назвали цель визита российских военных в Венесуэлу

Российские военные прибыли в Венесуэлу для проведения двусторонних консультаций по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Каракасе.
Обновлено в 00:50
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка

Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Нона Щукина обвинила Андрея Малахова в избиении

Обновлено в 03:50
Происшествия

Уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева передано в суд

«В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения»,— сообщили в МВД.
Обновлено в 04:05
Авто

Lamborghini выпустит «духовного наследника» LM002

Итальянский автопроизводитель Lamborghini вынашивает планы о выпуске «духовного наследника» легендарной модели LM002.
Обновлено в 05:29
Политика

В СБУ подтвердили, что Прозоров является экс-сотрудником ведомства

В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о том, что Василий Прозоров, который дал пресс-конференцию в Москве, является бывшим сотрудником СБУ.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Основной владелец ТЦ «Зимняя вишня» за год стал богаче на $50 млн

Обновлено в 06:02
Наука

Ученые выяснили, что помогает жить дольше

Оказывается, что дольше живут те самки, которым помогали справляться с птенцами.
Обновлено вчера в 19:07
Гаджеты

Nintendo выпустит две новые модели Switch этим летом

Nintendo выпустит две новые версии Switch уже этим летом, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на «людей, знакомых с этим вопросом».
Обновлено в 03:39
Общество

Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Политика

СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов

По данным СМИ, Порошенко, в случае победы на выборах президента, хочет предложить первый номер списка своей партии премьеру Владимиру Гройсману.
Обновлено в 09:01
Общество

Росавиация ограничила полеты Nordwind ради безопасности

Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Nordwind.
Обновлено в 09:13
Спорт

Йоханнес Бе заработал рекордные призовые на Кубке мира

Обновлено в 03:35
Космос

В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия

Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Экономика

ЕС наложил на Nike штраф в размере 12,5 млн евро

Европейский союз (ЕС) наложил на американскую компанию спортивной одежды Nike штраф в размере 12,5 млн евро за ограничение трансграничных продаж в Европе, сообщает Le Figaro.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Склад с горючим загорелся в Чехове

Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Полина Гагарина чудом вернулась из Китая в Россию

Российская певица Полина Гагарина, каждую неделю летающая на съемки шоу "Singer" в Китай, испытала трудности в очередной раз возвращаясь на родину.
Обновлено вчера в 09:58
Экономика

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское на 26,2% – со 164 до 207 руб. за 0,75 литра.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес

Александр Серов назвал тесты ДНК «фальсификациями»

Обновлено в 01:31
Политика

Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам

Обновлено в 08:07
Политика

Нетаньяху пообещал ответить силой на обстрел из сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на обстрел государства со стороны сектора газа будет дан силовой ответ.
Обновлено в 06:16
Политика

В МИД оценили итоги расследования Мюллера о «российском вмешательстве»

В МИД России прокомментировали ситуацию вокруг опубликованного Минюстом США краткого содержания итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 08:19
Футбол

Пирло считает, что Икарди больше навредил себе, чем «Интеру»

«Интер» мог бы добиться большего, но в решающие моменты притормозил. Также им помешали травмы и сага Икарди.
Обновлено в 05:12
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Николай Радиевич Подгузов
Российский государственный деятель и управленец, генеральный директор ФГУП «Почта России». Бывший заместитель министра экономического развития РФ. Бывший член совета директоров ПАО «Россети», Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и ПАО «РусГидро». Бывший член наблюдательного совета ВТБ. Член наблюдательного совета «Почта Банка», АО «Оператор информационной системы» и АНО «Цифровая экономика».
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