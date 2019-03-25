Экономика

В 2018 году «Почта России» получила рекордные выручку и прибыльРеальное время вчера в 07:14

По итогам 2018 года "Почта России" получила рекордные выручку и прибыль. Как сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава "Почты России" Николай Подгузов, выручка составила 190 млрд рублей, прибыль — 2,7 млрд рублей.
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Подгузов отчитался перед Путиным о рекордной прибыли «Почты России» за прошлый год

Ведомостивчера в 07:30

«Почта России» в 2018 году получила рекордные 2,7 млрд рублей прибыли

Коммерсантъвчера в 07:17

Прибыль «Почты России» достигла в 2018 году рекордного уровня 2,7 млрд рублей

DP.RUвчера в 06:50

«Почта России» в 2018 году получила рекордную выручку

ТАССвчера в 07:13

«Почта России» создаст сеть из 38 логистических почтовых центров

REGNUMвчера в 07:07

«Почта России» в 2018 году получила рекордную прибыль в 2,7 млрд рублей

РЕН ТВвчера в 06:42

В 2018 году «Почта России» получила рекордные выручку и прибыль

Реальное времявчера в 07:14
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:36, Ашберн
Происшествия

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Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что отправил жалобу по делу своего клиента в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
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Обновлено в 04:49
Авто

Ford может отказаться от легковых автомобилей в России

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Обновлено в 04:28
Экономика

В Совфеде поддержали закон о доиндексации пенсий

Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал сенаторам одобрить законопроект о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера.
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Происшествия

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На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
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Политика

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Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу

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В Баку загорелся торговый центр

В торговом центре в Баку произошел крупный пожар, сообщает РИА "Новости".
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Среди вариантов, по данным средств массовой информации, есть проведение еще одного всеобщего голосования, отмена "Брекзита", выход из Европейского союза без соглашения, а также сохранение членства Великобритании в Таможенном союзе Евросоюза и сохранение присутствия на едином рынке Европы.
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Николай Радиевич Подгузов
Российский государственный деятель и управленец, генеральный директор ФГУП «Почта России». Бывший заместитель министра экономического развития РФ. Бывший член совета директоров ПАО «Россети», Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и ПАО «РусГидро». Бывший член наблюдательного совета ВТБ. Член наблюдательного совета «Почта Банка», АО «Оператор информационной системы» и АНО «Цифровая экономика».
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