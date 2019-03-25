Экономика
В 2018 году «Почта России» получила рекордные выручку и прибыльРеальное время вчера в 07:14
По итогам 2018 года "Почта России" получила рекордные выручку и прибыль. Как сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава "Почты России" Николай Подгузов, выручка составила 190 млрд рублей, прибыль — 2,7 млрд рублей.
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Подгузов отчитался перед Путиным о рекордной прибыли «Почты России» за прошлый год
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