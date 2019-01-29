В 2018 г. было похищено криптовалюты на $1,7 млрдРБК 02:24

Количество краж в криптовалюте увеличилось на 400% в прошлом году, сумма похищенных цифровых денег превысила $1,7 млрд, по результатам исследования компании CipherTrace. Аналитики подчеркнули, что известно далеко не о всех случаях, поэтому реальные цифры могут быть значительно выше.

В 2018 г. было похищено криптовалюты на $1,7 млрд

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