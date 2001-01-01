Экономика
В 2018-2019 ф. г. Пакистан занял за рубежом $9,85 млрдREGNUM вчера в 04:13
26 июля министерство экономики Пакистана опубликовало статистику по внешним займам страны в 2018—2019 финансовом году. По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, общая сумма внешних займов правительства составила 9,85 миллиардов долларов.
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Политика
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Армия и оружие
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Футбол
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 3-го тура с «Локомотивом». Встреча состоится на «ВЭБ-Арене» 28 июля.
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Происшествия
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Российский гонщик Сергей Боричев погиб на соревнованиях по дрэг-рэйсингу, сообщает "РЕН ТВ".
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Политика
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Наука
В Саудовской Аравии появится тоннель для вакуумного поезда
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Политика
Иностранцев ограничивают в «Яндексе» и Mail.ru Group
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Путин поздравил актрису Макарову с днём рождения
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Политика
В Крыму заявили о готовности принять самолеты с Украины
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Футбол
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