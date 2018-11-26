Футбол
Доходы клубов Премьер-Лиги в прошлом году составили 56,8 млрд рублей, а финансовый результат снова показал отрицательное значение. Такие данные содержатся в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола, подготовленном лигой и компанией PwC.
Sport24.ru04:31
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Футбол
Гончаренко: «ЦСКА не смотрит на „Викторию Пльзень“ свысока»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории Пльзень».
Обновлено в 07:25
Футбол
Посещаемость домашних матчей «Зенита» увеличилась почти в три раза
Средняя посещаемость домашних матчей петербургского "Зенита" в сезоне-2017/18 по сравнению с предыдущим сезоном увеличилась на 174,1%, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола, представленном РПЛ в понедельник.
Обновлено в 06:14
Футбол
Клубы РПЛ потратили 184 миллиона на трансферы в 2017 году
Клубы российской Премьер-лиги потратили 184,2 миллиона евро на приобретение новых футболистов в течение 2017 года, говорится в комплексном исследовании экономики российского футбола компанией PwC [PricewaterhouseCoopers – международная сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита].
Обновлено в 06:29
Футбол
Польский арбитр Гиль рассудит «Спартак» и «Рапид» в Лиге Европы
Польская бригада арбитров во главе с Павелом Гилем рассудит матч московского "Спартака" и венского "Рапида" в пятом туре группового этапа Лиги Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 06:35
Футбол
Нико Ковач может быть уволен в случае поражения «Баварии» от «Бенфики»
Главный тренер мюнхенского футбольного клуба "Бавария" Нико Ковач будет отправлен в отставку в случае поражения от лиссабонской "Бенфики" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Bild.
Обновлено в 07:22
Футбол
«Енисей»: «Готовимся провести матч с „Ахматом“ в манеже»
Пресс-служба "Енисея" подтвердила, что команда намерена провести домашний матч 16-го тура РПЛ против "Ахмата" в манеже "Футбол-Арена Енисей".
Обновлено в 06:49
Футбол
Фанаты «Спартака» требуют убрать из команды Глушакова
Обновлено в 07:10
Футбол
«Милан» ведёт переговоры по переходам трёх футболистов «Челси»
По информации источника, спортивный директор «Милана» Леонардо уже провёл предварительные переговоры с коллегой из «Челси» Мариной Грановской и обсудил с ней потенциальные переходы.
Обновлено в 05:26
Футбол
Умер чемпион СССР по футболу в составе «Динамо»
Канаевский в 1961 году стал чемпионом СССР в составе «Динамо», а в 1964-м выиграл Кубок СССР.
Обновлено в 05:22
Футбол
«Барселона» и «Реал» опередили клубы НБА по зарплатам игроков
Отмечается, что лидер «Уорриорз» Стефан Карри является самым высокооплачиваемым игроком в НБА с зарплатой 37 миллионов долларов.
Обновлено в 05:58
Футбол
«Спартак» в раздевалке исполнил неофициальный гимн болельщиков
Обновлено в 00:46
Футбол
Главный тренер «Зенита»-2 Владислав Радимов празднует день рождения
Сегодня, 26 ноября, бывший футболист «Зенита», а ныне главный тренер «Зенита»-2 Владислав Радимов празднует свой день рождения.
Обновлено в 04:47
Футбол
Каземиро не вошел в заявку «Реала» на матч против «Ромы»
Полузащитник Каземиро не вошел в заявку «Реала» на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы».
Обновлено в 04:54
Футбол
Бывший форвард сборной Италии рассказал о победе над раком
Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Джанлука Виалли признался, что последние несколько месяцев боролся с раком.
Обновлено в 07:04
Футбол
Марку Силва: Будет лучше, если «Барселона» подзабудет об Андре Гомеше
Главный тренер Эвертона Марку Силва высказался о будущем в команде полузащитника Андре Гомеша, права на которого принадлежат Барселоне.
Обновлено в 06:56