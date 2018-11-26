Футбол
Доходы клубов Премьер-Лиги в прошлом году составили 56,8 млрд рублей, а финансовый результат снова показал отрицательное значение. Такие данные содержатся в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола, подготовленном лигой и компанией PwC.
Sport24.ru04:31
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Футбол
Посещаемость домашних матчей «Зенита» увеличилась почти в три раза
Обновлено в 05:22
Футбол
«Спартак» в раздевалке исполнил неофициальный гимн болельщиков
После игры главный тренер красно-белых Олег Кононов поздравил команду с победой, а также футболисты исполнили неофициальный гимн болельщиков.
Обновлено в 04:36
Футбол
Стали известны претенденты на премию лучшему молодому игроку РПЛ
Стали известны претенденты на ежегодную национальную премию «Первая пятёрка», которая вручается под эгидой РФС Детской футбольной лигой и её партнёром спортивным клубом «ЛУКОЙЛ».
Обновлено в 05:34
Футбол
«Бавария» может уволить тренера до конца недели
«Бавария» может до конца недели уволить главного тренера.
Обновлено в 04:23
Футбол
«Милан» ведёт переговоры по переходам трёх футболистов «Челси»
По информации источника, спортивный директор «Милана» Леонардо уже провёл предварительные переговоры с коллегой из «Челси» Мариной Грановской и обсудил с ней потенциальные переходы.
Обновлено в 05:26
Футбол
Умер бывший нападающий сборной СССР по футболу Виктор Каневский
Футболист киевского "Динамо" Виктор Каневский был одним из сильнейших нападающих СССР 50-х и начала 60-х годов.
Обновлено в 05:22
Футбол
Каземиро не вошел в заявку «Реала» на матч против «Ромы»
Полузащитник Каземиро не вошел в заявку «Реала» на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы».
Обновлено в 04:54
Футбол
Главный тренер «Зенита»-2 Владислав Радимов празднует день рождения
Сегодня, 26 ноября, бывший футболист «Зенита», а ныне главный тренер «Зенита»-2 Владислав Радимов празднует свой день рождения.
Обновлено в 04:47
Футбол
Метро и МЦК изменят часы работы из-за матча ЦСКА в Лиге чемпионов
Обновлено в 05:28
Футбол
Гвардиола: конкуренция идёт на пользу английским клубам
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что высокая конкуренция в АПЛ идёт на пользу сильнейшим клубам.
Обновлено в 05:22
Футбол
Хет-трик Товена помог «Марселю» обыграть «Амьен» в матче Лиги 1
«Марсель» одержал победу в матче 14-го тура французской Лиги 1 с «Амьеном».
Обновлено в 00:30
Футбол
Бывший форвард сборной Италии рассказал о победе над раком
Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Джанлука Виалли признался, что последние несколько месяцев боролся с раком.
Обновлено в 05:11
Футбол
«Палмейрас» в рекордный 10-й раз стал чемпионом Бразилии
В предпоследнем туре чемпионата Бразилии «Палмейрас» одержал выездную победу над «Васко да Гамой» (1:0) благодаря голу Дейверсона Брума и гарантировал себе первое место.
Обновлено в 00:59
Футбол
В чемпионате Сербии голкипер пропустил курьезный гол между ног
Матч 17-го тура чемпионата Сербии по футболу между белградским "Партизаном" и "Динамо Вранье" закончился крупной победой столичной команды со счетом 6:0.
Обновлено в 04:14
Футбол
Илья Геркус: «Нет ничего стыдного в том, что государство стало донором футбола в России»
Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал о причинах дотационной со стороны государства экономики российских футбольных клубов.
Обновлено в 05:34