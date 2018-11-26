Футбол

В 2017 году клубы Премьер-Лиги заработали 56,8 млрд рублей
Sport24.ru
04:31

Доходы клубов Премьер-Лиги в прошлом году составили 56,8 млрд рублей, а финансовый результат снова показал отрицательное значение. Такие данные содержатся в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола, подготовленном лигой и компанией PwC.
Sport24.ru04:31

Подробнее о событии

В 2017 году клубы Премьер-Лиги заработали 56,8 млрд рублей

Sport24.ru04:31

Суммарная выручка клубов РПЛ с продажи билетов в сезоне-2017/18 превысила 3 млрд рублей

ТАСС04:05

Клубы РПЛ выручили 3,02 млрд рублей на продаже билетов в сезоне-2017/18

Чемпионат03:38

Российские клубы стали меньше зарабатывать

Советский спорт04:20

Клубы РПЛ стали меньше платить за выходки болельщиков

РИА Новости04:10

Клубы РПЛ в 2017 году потратили на 1,7 миллиарда больше рублей, чем заработали

Спорт-Экспресс03:39

В 2017 году у клубов РПЛ были самые низкие расходы за 5 лет – 58,5 млрд рублей

Sports.ru04:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 05:38, Ашберн
Футбол

Посещаемость домашних матчей «Зенита» увеличилась почти в три раза

Обновлено в 05:22
Футбол

«Спартак» в раздевалке исполнил неофициальный гимн болельщиков

После игры главный тренер красно-белых Олег Кононов поздравил команду с победой, а также футболисты исполнили неофициальный гимн болельщиков.
Обновлено в 04:36
Футбол

Стали известны претенденты на премию лучшему молодому игроку РПЛ

Стали известны претенденты на ежегодную национальную премию «Первая пятёрка», которая вручается под эгидой РФС Детской футбольной лигой и её партнёром спортивным клубом «ЛУКОЙЛ».
Обновлено в 05:34
Футбол

«Бавария» может уволить тренера до конца недели

«Бавария» может до конца недели уволить главного тренера.
Обновлено в 04:23
Футбол

«Милан» ведёт переговоры по переходам трёх футболистов «Челси»

По информации источника, спортивный директор «Милана» Леонардо уже провёл предварительные переговоры с коллегой из «Челси» Мариной Грановской и обсудил с ней потенциальные переходы.
Обновлено в 05:26
Футбол

Умер бывший нападающий сборной СССР по футболу Виктор Каневский

Футболист киевского "Динамо" Виктор Каневский был одним из сильнейших нападающих СССР 50-х и начала 60-х годов.
Обновлено в 05:22
Футбол

Каземиро не вошел в заявку «Реала» на матч против «Ромы»

Полузащитник Каземиро не вошел в заявку «Реала» на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы».
Обновлено в 04:54
Футбол

Главный тренер «Зенита»-2 Владислав Радимов празднует день рождения

Сегодня, 26 ноября, бывший футболист «Зенита», а ныне главный тренер «Зенита»-2 Владислав Радимов празднует свой день рождения.
Обновлено в 04:47
Футбол

Метро и МЦК изменят часы работы из-за матча ЦСКА в Лиге чемпионов

Обновлено в 05:28
Футбол

Гвардиола: конкуренция идёт на пользу английским клубам

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что высокая конкуренция в АПЛ идёт на пользу сильнейшим клубам.
Обновлено в 05:22
Футбол

Хет-трик Товена помог «Марселю» обыграть «Амьен» в матче Лиги 1

«Марсель» одержал победу в матче 14-го тура французской Лиги 1 с «Амьеном».
Обновлено в 00:30
Футбол

Бывший форвард сборной Италии рассказал о победе над раком

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Джанлука Виалли признался, что последние несколько месяцев боролся с раком.
Обновлено в 05:11
Футбол

«Палмейрас» в рекордный 10-й раз стал чемпионом Бразилии

В предпоследнем туре чемпионата Бразилии «Палмейрас» одержал выездную победу над «Васко да Гамой» (1:0) благодаря голу Дейверсона Брума и гарантировал себе первое место.
Обновлено в 00:59
Футбол

В чемпионате Сербии голкипер пропустил курьезный гол между ног

Матч 17-го тура чемпионата Сербии по футболу между белградским "Партизаном" и "Динамо Вранье" закончился крупной победой столичной команды со счетом 6:0.
Обновлено в 04:14
Футбол

Илья Геркус: «Нет ничего стыдного в том, что государство стало донором футбола в России»

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал о причинах дотационной со стороны государства экономики российских футбольных клубов.
Обновлено в 05:34
ещё по теме
Главное