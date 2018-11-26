Доходы клубов Премьер-Лиги в прошлом году составили 56,8 млрд рублей, а финансовый результат снова показал отрицательное значение. Такие данные содержатся в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола, подготовленном лигой и компанией PwC.

В 2017 году клубы Премьер-Лиги заработали 56,8 млрд рублей

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