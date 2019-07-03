Здоровье

В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населенияРБК 00:30

В 2018 году количество проживающих в России людей с диагнозом ВИЧ превысило 1 млн. Регион с самым высоким распространением ВИЧ-инфекции в 2018 году — Иркутская область, там заражены 1,8% населения — 1814 человек на 100 тыс. населения.
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Вадим Покровский
В стране продолжают заражаться, причем заражаются в основном через гетеросексуальные контакты.
— Вадим Покровский, российский врачЦензуры.Нет 03:02
с чего всё началось

В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения

Где в России необъявленная эпидемия ВИЧ В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов "Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте", направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
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В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения

РБК00:30
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