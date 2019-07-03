Где в России необъявленная эпидемия ВИЧ В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов "Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте", направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

с чего всё началось

В стране продолжают заражаться, причем заражаются в основном через гетеросексуальные контакты.

В 2018 году количество проживающих в России людей с диагнозом ВИЧ превысило 1 млн. Регион с самым высоким распространением ВИЧ-инфекции в 2018 году — Иркутская область, там заражены 1,8% населения — 1814 человек на 100 тыс. населения.

В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения

Политика Шойгу по поручению Путина прибыл в Североморск Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина прибыл в Североморск, где проведёт совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате.

Авто BMW официально презентовал новый BMW X6 Топовый вариант BMW X6 M50i получил 4,4-литровый 530-сильный битурбомотор V8, такой кроссовер может разогнаться до 100 км/ч за 4,3 с — всего на 0,1 с медленнее прежней модификации X6 M. Все двигатели работают в паре со стандартной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач от BMW.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Финансы Минфин снизит покупки иностранной валюты в июле Минфин в июле снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на это 231 миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия Заслуженный преподаватель МГУ найден мертвым «В понедельник, 1 июля, в квартире на Ленинском проспекте обнаружено тело 80-летнего Г. Судьина с гнилостными изменениями», — сказал источник правоохранительных органах агентству городских новостей «Москва».

Политика Журналиста избили на акции против блогера Шария в Киеве Участники митинга против регистрации ЦИК Украины кандидатами в депутаты Верховной рады Андрея Клюева, экс-главы администрации президента Виктора Януковича и видеоблогера Анатолия Шария напали на журналиста местного издания «Страна.ua» Владислава Бовтрука.

Происшествия В Красноярске мужчина открыл стрельбу по соседям из-за громкой музыки Сотрудники правоохранительных органов Красноярска в беседе с РИА Новости сообщили, что житель города открыл стрельбу по соседям из-за того, что они громко слушали музыку.

Экономика Власти Екатеринбурга нашли деньги на строительство второй ветки метро Администрация Екатеринбурга нашла дополнительные 150 млн рублей на программу развития метро до 2020 года, в том числе на проектирование второй ветки.

Экономика Ритейлер «Красное и белое» перерегистрировался на Кипре Несколько основных операционных компаний сети «Красное и Белое» на прошлой неделе сменили владельца, свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс».

Политика Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.

Шоу-бизнес Лев Лещенко прокомментировал проезд машины Аллы Пугачевой по перрону Известный российский певец Лев Лещенко прокомментировал инцидент с проездом автомобиля Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала.

Армия и оружие «Уралвагонзавод» модернизировал пушку для «Арматы» Завершены работы по модернизации пушки для танка Т-14 «Армата». Об этом сообщает «Уралвагонзавод» на своем сайте.

Происшествия В Пекине облили водой основателя интернет-компании Baidu Неизвестный молодой человек в Пекине вышел на сцену и облил водой основателя и главу интернет-компании Baidu Робина Ли, который выступал с презентацией.

Финансы Банк «Открытие» подал иск на 289,5 млрд рублей к бывшим владельцам Банк «Открытие» подал иск на сумму 289, 5 млрд рублей к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам, следует из карточки на сайте Арбитражного суд Москвы.

Экономика Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.

Авто Названы самые популярные в России автомобили до 2 млн рублей Японский седан Toyota Camry – самый востребованный автомобиль в России в ценовой категории от 1,5 до 2 млн рублей по итогам 5 месяцев 2019 года.

Шоу-бизнес Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.