Где в России необъявленная эпидемия ВИЧ В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов "Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте", направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

с чего всё началось

В стране продолжают заражаться, причем заражаются в основном через гетеросексуальные контакты.

Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%. ВИЧ-инфекция в 2018 году была наиболее распространена в Иркутской области, где заражены 1,8% населения — 1814 человек на 100 тыс. населения.

В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения

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