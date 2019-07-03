Здоровье
В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населенияИзвестия 03:25
Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%. ВИЧ-инфекция в 2018 году была наиболее распространена в Иркутской области, где заражены 1,8% населения — 1814 человек на 100 тыс. населения.
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В стране продолжают заражаться, причем заражаются в основном через гетеросексуальные контакты.
— Вадим Покровский, российский врачЦензуры.Нет 03:02
с чего всё началось
Где в России необъявленная эпидемия ВИЧ В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов "Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте", направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.РБК00:30
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