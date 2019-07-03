Здоровье

В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населенияИзвестия 03:25

Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%. ВИЧ-инфекция в 2018 году была наиболее распространена в Иркутской области, где заражены 1,8% населения — 1814 человек на 100 тыс. населения.
Читать в источнике
Вадим Покровский
В стране продолжают заражаться, причем заражаются в основном через гетеросексуальные контакты.
— Вадим Покровский, российский врачЦензуры.Нет 03:02
с чего всё началось

В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения

Где в России необъявленная эпидемия ВИЧ В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов "Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте", направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
РБК00:30

Подробнее о событии

Уральские города попали в число лидеров по заболеваемости ВИЧ

URA.Ru02:23

В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ

Lenta.ru01:52

Руководитель НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Покровский: Процент инфицированных ВИЧ в России будет расти

Эхо Москвы06:03

В 13 регионах России более 1% населения заражено ВИЧ

Коммерсантъ02:58

Роспотребнадзор: в 13 российских регионах более 1% населения заражены ВИЧ

Дождь02:00

Эпидемия ВИЧ в России набирает обороты

Газета.Ru05:17

В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения

РБК00:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 07:06, Вашингтон
Происшествия

В Тюмени произошла стрельба в ТЦ

В Тюмени в торгово-развлекательном центре «Кристалл» произошла стрельба.
Обновлено в 06:41
Хоккей

Панарин выбрал игровой номер в «Нью-Йорк Рейнджерс»

Российский нападающий Артемий Панарин выбрал игровой номер в «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.
Обновлено в 01:04
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате

Обновлено вчера в 09:36
Шоу-бизнес

Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве

Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
Происшествия

На Пугачеву пожаловались в ГИБДД после выезда на перрон вокзала

Обновлено в 05:46
Происшествия

В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок

В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.
Обновлено в 06:53
Политика

Украина согласилась провести обмен пленными в Донбассе

Украина соглашается на проведение обмена пленными в Донбассе в формате "все установленные на всех установленных".
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

В воинской части Петергофа начались проверки после гибели подводников

В войсковой части 45707 начались проверки после гибели 14 моряков на подлодке «Лошарик» 2 июля.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море

Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено в 06:57
Авто

Продажи АвтоВАЗа в июне снизились на 2%

Обновлено в 05:01
Здоровье

Минздрав объяснил рост заболеваемости ВИЧ в России

В Минздраве прокомментировали публикации в СМИ о росте заболеваемости ВИЧ в России и заявили, что цифры не говорят об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:05
Политика

Путин принимает верительные грамоты у 18 иностранных послов

Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 18 вновь прибывших послов иностранных государств.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

Обновлено в 02:44
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Футбол

Рабьо сравнил «Ювентус» с «ПСЖ»

"Ювентус" всегда доходил до решающих матчей в Лиге чемпионов, – цитирует Football Italia Рабьо.
Обновлено в 02:39
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.
Обновлено в 06:29
Здоровье

Названы простые способы перейти на здоровое питание

Американские диетологи разработали ряд простых рекомендаций, которые позволят прийти к здоровому питанию без жестких ограничений, пишет Medicalxpress.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне

Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Футбол

Месси высказался об уходе из сборной Аргентины

В 2016 году после поражения Аргентины в финале турнира от чилийцев Месси объявил о завершения карьеры в национальной команде, однако через семь недель передумал и вернулся в состав сборной.
Обновлено в 06:42
Здоровье

Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью

Проведенные обследования выявили, что британка страдала апластической анемией — крайне опасным и редким поражением костного мозга.
Обновлено вчера в 19:02
Политика

Кремль подтвердил обсуждение Путиным MH17 с премьером Нидерландов

На саммите G20 в Осаке президент России Владимир Путин действительно обсуждал с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте гибель малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 05:38
Финансы

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам

Банк "Открытие" подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам, следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 03:13
Происшествия

В Зауралье горел Чимеевский мужской монастырь

В Курганской области произошёл пожар в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Французские следователи проводят обыски в штаб-квартире Renault

Обыски в рамках расследования дела о злоупотреблении полномочиями и финансовых махинациях со стороны экс-главы автомобильной корпорации Renault Карлоса Гона проходят в главном офисе компании во Франции.
Обновлено в 06:19
Авто

У пикапа Toyota Hilux появилась новая топ-версия

Год назад на российский рынок вышел пикап Toyota Hilux Exclusive — самая дорогая и богатая версия модели.
Обновлено вчера в 12:15
Авто

Renault представила кроссовер Renault Captur нового поколения

Компания Renault представила кроссовер Renault Captur второго поколения.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в избиении режиссера Галдановой

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что полиции удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержать двух мужчин, подозреваемых в избиении режиссера Агнии Галдановой в Москве.
Обновлено в 06:25
Экономика

НСПК: Свои расходы контролируют только четверть россиян

Ответы опрошенных показали, что лишь 25 процентов россиян всегда контролируют свои доходы и расходы.
Обновлено в 05:01
Общество

Российские компании уходят от налогов с помощью самозанятых

Отдельные российские компании нашли возможность экономить на страховых взносах и стандартных ставках подоходного налога.
Обновлено вчера в 20:06
Общество

Красноярский губернатор резко ответил пострадавшим от паводка

Губернатор Красноярского края Александр Усс во время визита в подтопленный город Канск резко отреагировал на вопрос местной жительницы о ремонте дороги.
Обновлено вчера в 03:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное