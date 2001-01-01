Instagram Программа

Приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Instagram позволял делать фотографии квадратной формы - как камеры моментальной фотографии Polaroid, Kodak Instamatic и среднеформатные камеры 6×6, но с 26 августа 2015 года Instagram ввела возможность добавлять фото и видео с ландшафтной и портретной ориентацией, без обрезания до квадратной формы.