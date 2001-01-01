Футбол

В 13-м туре Серии А игроки выйдут на поле с краской на лице
Чемпионат
02:34

В 13-м туре чемпионата Италии Серии А футболисты всех команд выйдут на поле с краской красного цвета на лице. Как сообщает AS, таким образом игроки поддержат кампанию по борьбе с насилием в отношении женщин.
Чемпионат02:34

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В 13-м туре Серии А игроки выйдут на поле с краской на лице

Чемпионат02:34
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Футбол

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