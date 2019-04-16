В 1/4 финала ЛЧ «Барселона» сыграет с «МЮ», «Аякс» встретится с «Ювентусом»Нева Спорт вчера в 23:00

В четвертьфинале Лиги чемпионов состоятся две ответные встречи — каталонская «Барселона» примет английский «Манчестер Юнайтед», а амстердамский «Аякс» в Турине сыграет с туринским «Ювентусом». В первом матче между каталонцами и англичанами минимальную победу одержала команда Эрнесто Вальверде.

В 1/4 финала ЛЧ «Барселона» сыграет с «МЮ», «Аякс» встретится с «Ювентусом»

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