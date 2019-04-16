Футбол
В 1/4 финала ЛЧ «Барселона» сыграет с «МЮ», «Аякс» встретится с «Ювентусом»Нева Спорт вчера в 23:00
В четвертьфинале Лиги чемпионов состоятся две ответные встречи — каталонская «Барселона» примет английский «Манчестер Юнайтед», а амстердамский «Аякс» в Турине сыграет с туринским «Ювентусом». В первом матче между каталонцами и англичанами минимальную победу одержала команда Эрнесто Вальверде.
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Недосчитаться Месси или Роналду: не пропустите ответные матчи 1/4 Лиги чемпионов на «Матч ТВ»
Tricolor TV Magazine01:00
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