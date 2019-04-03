Экономика

В 1-м квартале ФТС увеличила перечисления в бюджет на 9,5%Финмаркет 04:18

В 2018 году ФТС перечислила в бюджет 6 трлн 63,18 млрд рублей, что на 32,5% больше показателя 2017 года (4 трлн 575,69 млрд рублей). План по перечислениям на 2019 год в данный момент составляет 5 трлн 952 млрд руб.
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ФТС нарастила перечисления в бюджет РФ в первом квартале

News.ru07:03

ФТС за первый квартал 2019 года увеличила перечисления в бюджет на 9,5%

Коммерсантъ05:13

Смоленская таможня увеличила поступления в бюджет страны на 20%

Гудвилл.онлайнвчера в 03:49

ФТС в марте увеличила поступления в бюджет на 0,2%

ТАСС04:10

Мурманская таможня увеличила перечисление денег в бюджет в два раза

Московский Комсомолец Мурмансквчера в 07:49

Смоленская таможня увеличила поступления в бюджет страны на 6,78 млрд рублей

Провинция.рувчера в 05:13

ФТС в I квартале увеличила перечисления в бюджет РФ на 9,6%

ПРАЙМ04:12
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:16, Ашберн
Армия и оружие

В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

Обновлено вчера в 17:05
Политика

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Глава штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Иван Баканов прокомментировал согласие действующего украинского лидера Петра Порошенко принять участие в дебатах с соперником на стадионе.
Обновлено в 06:03
Авто

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Напомним, первым двухтопливным автомобилем тольяттинского автозавода стала Lada Vesta CNG, которая поступила в продажу 2 года назад.
Обновлено в 07:00
Экономика

Счетная палата проверит выполнение нацпроектов

СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Общество

Роскачество подвело итоги исследования минтая

Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
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Происшествия

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Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.
Обновлено в 05:01
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Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что готова провести дебаты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 06:24
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Обновлено в 03:56
Происшествия

Итоговое заключение о крушении Boeing в Эфиопии подготовят за год

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Космос

Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура

В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Происшествия

СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

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Футбол

Икарди догнал Вьери по числу голов за «Интер»

Обновлено в 02:51
Армия и оружие

Politico: НАТО переориентировалось с России на Китай

НАТО в канун своего 70-летия переориентировалось с "главной угрозы" со стороны России на Китай, пишет Politico.
Обновлено в 06:29
Футбол

Точилин и Искаков стали лучшими тренерами марта в ФНЛ

Обновлено в 04:16
Армия и оружие

Опубликованы уникальные кадры первого полета Ил-112В

ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" опубликовал уникальные кадры полета в своем YouTube-канале.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Суд отказался отпустить на волю Мамаева и Кокорина

Пресненский суд Москвы отказался освободить из-под стражи футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также еще двух фигурантов громкого дела о драках в центре столицы.
Обновлено вчера в 12:12
Экономика

Сбербанк запустил мобильные переводы в страны СНГ

Сбербанк открыл возможность совершать переводы в страны СНГ и ближнего зарубежья по ФИО и номеру телефона в мобильном приложении.
Обновлено в 06:20
Авто

В марте российский авторынок показал рост

По итогам первого квартала 2019 года авторынок в РФ остался приблизительно на том же уровне, что и за аналогичный отрезок времени 2018 года, а именно 391650 реализованных новых машин, так сообщают данные АЕБ.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Самолет из Москвы в Гавану экстренно сел в Осло

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в столицу Кубы Гавану, совершил экстренную посадку в Осло.
Обновлено в 06:02
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Каждый пятый россиянин захотел эмигрировать

Самой инициативной группой оказалась молодежь в возрасте от 15 до 29 лет. Из них эмигрировать захотели 44 процента.
Обновлено в 07:02
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Бывшую судью из Саратовской области заподозрили в 14 взятках

Обновлено в 05:47
Политика

Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией

Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
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Политика

Опубликованы снимки с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

В сети появилось фото с места гибель украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма».
Обновлено вчера в 15:35
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В Белгороде задержали сотрудницу налоговой за взятку в 2,75 млн рублей

35-летняя женщина получила крупную сумму денег от директора частной компании. Оперативники насчитали 2 миллиона 750 тысяч рублей.
Обновлено в 05:43
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В Санкт-Петербурге коллектора задержали за избиение должника

В Санкт-Петербурге задержали коллектора, подозреваемого в избиении должника.
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Названы дата и место прощания с Алексеем Булдаковым

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В Подмосковье шесть человек погибли в аварии с микроавтобусом

Утром 4 апреля в результате автоаварии на трассе "Дон" возле деревни Вельяминово погибли шесть человек, еще двое были госпитализированы - среди раненых есть ребенок.
Обновлено в 02:00
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В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии

Обновлено в 02:31
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Бавария — Хайденхайм 1846 5:4

Мюнхенский клуб остался в меньшинстве на 13-й минуте – прямую красную карточку получил защитник Никлас Зюле.
Обновлено вчера в 13:12
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