Экономика
В 1-м квартале ФТС увеличила перечисления в бюджет на 9,5%Финмаркет 04:18
В 2018 году ФТС перечислила в бюджет 6 трлн 63,18 млрд рублей, что на 32,5% больше показателя 2017 года (4 трлн 575,69 млрд рублей). План по перечислениям на 2019 год в данный момент составляет 5 трлн 952 млрд руб.
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