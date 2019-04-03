Экономика

В 1-м квартале ФТС увеличила перечисления в бюджет на 9,5%Финмаркет 04:18

В 2018 году ФТС перечислила в бюджет 6 трлн 63,18 млрд рублей, что на 32,5% больше показателя 2017 года (4 трлн 575,69 млрд рублей). План по перечислениям на 2019 год в данный момент составляет 5 трлн 952 млрд руб.
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ФТС в январе—марте перевела в бюджет РФ почти 1,5 трлн рублей

Росбалт09:00

ФТС нарастила перечисления в бюджет РФ в первом квартале

News.ru07:03

ФТС в марте увеличила поступления в бюджет на 0,2%

ТАСС04:10

ФТС за первый квартал 2019 года увеличила перечисления в бюджет на 9,5%

Коммерсантъ05:13

Мурманская таможня увеличила перечисление денег в бюджет в два раза

Московский Комсомолец Мурмансквчера в 07:49

Смоленская таможня увеличила поступления в бюджет страны на 6,78 млрд рублей

Провинция.рувчера в 05:13

Смоленская таможня увеличила поступления в бюджет страны на 20%

Гудвилл.онлайнвчера в 03:49
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 10:15, Ашберн
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес

Бритни Спирс поместили в психбольницу

В клинику душевного здоровья за помощью обратилась популярная американская певица Бритни Спирс.
Обновлено вчера в 17:59
Общество

В Липецке разрешили строить армянскую церковь и новый жилой комплекс

Застройщик желает поставить там новый жилой комплекс.
Обновлено в 05:01
Футбол

Финал Кубка России может пройти в Самаре

Как стало известно «Чемпионату», финал Кубка России сезона-2018/19 может пройти в Самаре.
Обновлено в 07:12
Общество

Названо место похорон Георгия Данелии

Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено в 08:59
Политика

Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС

Члены Европарламента одобрили поправки к Газовой директиве ЕС.
Обновлено в 08:40
Авто

Компания GAC Motor представит в России 9 моделей

Китайская автомобилестроительная компания GAC Motor в скором времени представит в России 9 новых моделей.
Обновлено вчера в 08:28
Транспорт

В Шереметьево начали обслуживать электронные посадочные талоны

Шереметьево начал обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами на внутренних авиарейсах.
Обновлено в 09:55
Здоровье

В больнице Красноярска объяснили запрет на съёмку в палатах врачебной тайной

Женщина всё-таки сфотографировала стены с отвалившейся краской и опубликовала в соцсети.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ

В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 09:46
Политика

Россия вернула Израилю тело погибшего 37 лет назад солдата

Президент России Владимир Путин подтвердил участие России в спецоперации в Сирии по поиску и возвращению на родину останков израильского сержанта Захарии Баумеля, пропавшего без вести на юге Ливана 37 лет назад.
Обновлено в 05:42
Кино

Причиной смерти актера Булдакова стал оторвавшийся тромб

Обновлено вчера в 07:50
Экономика

Керимов решил продать на бирже акции «Полюса» почти на $400 млн

Основной акционер «Полюса» Polyus Gold International Limited Саид Керимов (владеет 82,44% компании) решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании, сообщили РБК два источника, знакомые с условиями размещения.
Обновлено вчера в 13:34
Армия и оружие

В День Победы над столицей пролетит самолет «Премьер»

Обновлено в 01:30
Футбол

В Сочи сделали футбольное поле из пластиковых стаканчиков

Обновлено в 08:15
Происшествия

Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области

Взрыв произошёл на заводе в Дзержинске Нижегородской области, в результате произошедшего полностью разрушен цех.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Второе дело возбуждено после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Домодедовском районе Подмосковья, в котором шесть человек погибли и двое пострадали.
Обновлено в 08:09
Происшествия

В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум

В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Продлен арест полковнику Захарченко

Арест продлен до 24 июля "Удовлетворить ходатайство гособвинителя и продлить Захарченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июля", - сказала судья Елена Абрамова.
Обновлено в 09:39
Общество

Генпрокуратура намерена изъять дворцы экс-главы Марий Эл Маркелова

Генпрокуратура намерена изъять здания-дворцы в стиле европейского возрождения в центре Йошкар-Олы.
Обновлено в 05:37
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина обнажилась ради обложки сольного альбома

Певица Ольга Серябкина выпустила первый сольный альбом после того, как покинула состав группы Serebro.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Обновлено в 01:14
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $2,4 млрд

Международные резервы РФ на 29 марта 2019 года составили $489,5 млрд, что на $2,4 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:09
Политика

Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным

Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
Обновлено вчера в 19:16
Армия и оружие

Пентагон объявил о разработке системы обнаружения гиперзвуковых ракет

Замглавы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд заявил на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса США, что в течение трех лет в Соединенных Штатах будет разработана система предупреждения о пусках гиперзвуковых ракет.
Обновлено вчера в 23:05
Футбол

Сёмин: «Было бы интересно, если бы нам на базу провели свет»

Или если бы на базе свет провели. Чтобы мы могли вечером тренироваться.
Обновлено в 08:01
Происшествия

В центре Вены установят видеонаблюдение за памятником советским воинам

Полиция поставит камеры видеонаблюдения в центре Вены, где находится памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма.
Обновлено в 09:50
Кино

Фрэнсис Форд Коппола снимет проект мечты «Мегалополис»

Обновлено в 08:00
Политика

Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики

«В рамках подготовки к дебатам Пётр Порошенко завтра в 9:00 ждёт Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков», — сказал он.
Обновлено в 08:36
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