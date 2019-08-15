Согласно оценкам эксперта, камень может стоить 60-65 млн долларов. В «Алроса» не стали называть цену, за которую рассчитывают продать бриллиант. По словам Козенко, «Дух розы» будет самым дорогим камнем, который когда-либо отполировали в России.

В $65 млн оценили уникальный розовый бриллиант из России

Энергетика «Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома» Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.

Футбол «Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.

Армия и оружие В России полностью восстановят бомбардировщик Ту-2 В ведомстве подчеркнули, что самолет будет восстановлен до летного состояния и станет единственным в мире Ту-2 способным подняться в небо.

Политика «Яндекс.Новости» назвали прозрачным алгоритм появления новостей в топе Алгоритм попадания новостей в топ «Яндекса» является прозрачным, заявила пресс-служба компании в ответ на предложение депутата Госдумы Адальби Шхагошев изменить этот алгоритм.

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

Политика Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.

Происшествия Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.

Космос ВВС США сообщили о взрыве в космосе В августе 1992 года ракета вывела в космическое пространство три спутника: американский Topex/Poseidon, французский S80/T и южнокорейский Kitsat-1.

Здоровье Режим ЧС из-за африканской чумы ввели в Хабаровском крае Из-за угрозы занесения африканской чумы свиней в Хабаровском крае ввели режим ЧС.

Спорт Глава НОК Италии высказался об угрозе олимпийскому движению в стране Президент Национального олимпийского комитета Италии (CONI) Джованни Малаго прокомментировал возможный недопуск сборной страны к летней Олимпиаде 2020 года в Токио, а также возможное лишение права на проведение Игр-2026.

Политика Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Музыка Поклонники Цоя почтили его память на Богословском кладбище Поклонники группы «Кино» и Виктора Цоя в день памяти музыканта собрались у его могилы на Богословском кладбище в Петербурге.

Хоккей Овечкин — о возможном завершении карьеры: не хочу обманывать хоккей Опять же, играть хочется как можно дольше, но не хочется и обманывать хоккей. Моя семья столько в меня вложила, мы столько прошли.

Наука Эксперт нашел уязвимость в онлайн-системе голосования на выборах в Москве Шифрование, используемое в российской системе электронного голосования, которая впервые будет применяться на выборах в Московскую городскую думу 8 сентября, является «совершенно небезопасным» и может быть взломано злоумышленниками примерно за 20 минут.

Происшествия Участника теракта в Нучёпинге задержали в Швеции Полиция Швеция задержала мужчину, который предположительно имеет отношение к теракту, в результате которого в квартире в Нучёпинге погибли два человека.

Происшествия Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве Легковой автомобиль Skoda вылетел на остановку общественного транспорта в центре Москвы по адресу: Старая площадь, дом 2.

Общество Собянин рассказал о реставрации Северного речного вокзала Реставрация Северного речного вокзала завершится в 2020 году.

Наука В Новой Зеландии нашли останки пингвина размером с человека Окаменелые останки доисторического пингвина были обнаружены новозеландским палеонтологом-любителем Ли Лав в заповеднике Вайпара-Гринсайд, который находится в Северном Кентербери на Южном новозеландском острове, в 2018 году.

Футбол Милевский назвал максимальную сумму, которую платил за секс Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский рассказал, какую максимальную сумму он платил за секс-услуги.

Происшествия Под Омском нашли живым пропавшего ребенка Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.