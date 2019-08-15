Экономика

В $65 млн оценили уникальный розовый бриллиант из РоссииМедиаПоток 04:01

Согласно оценкам эксперта, камень может стоить 60-65 млн долларов. В «Алроса» не стали называть цену, за которую рассчитывают продать бриллиант. По словам Козенко, «Дух розы» будет самым дорогим камнем, который когда-либо отполировали в России.
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Компания «Алроса» планирует продать розовый бриллиант стоимостью до $65 млн

ТАСС02:11

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«Призрак Розы»: российский бриллиант могут продать на аукционе за 65 млн долларов

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Розовый бриллиант из России может стать одним из самых дорогих в мире

Forbesвчера в 12:57
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:27, Ашберн
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«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»

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В России полностью восстановят бомбардировщик Ту-2

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Жена пилота самолёта А321 рассказала о разговоре с мужем после посадки

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Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

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Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса

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Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
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Космос

ВВС США сообщили о взрыве в космосе

В августе 1992 года ракета вывела в космическое пространство три спутника: американский Topex/Poseidon, французский S80/T и южнокорейский Kitsat-1.
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Политика

Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено в 13:18
Происшествия

Скотленд-Ярд нашёл четвертую жертву инцидента в Солсбери

Следы нервно-паралитического вещества найдены в крови сотрудника Скотленд-Ярда.
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Режим ЧС из-за африканской чумы ввели в Хабаровском крае

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Глава НОК Италии высказался об угрозе олимпийскому движению в стране

Президент Национального олимпийского комитета Италии (CONI) Джованни Малаго прокомментировал возможный недопуск сборной страны к летней Олимпиаде 2020 года в Токио, а также возможное лишение права на проведение Игр-2026.
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Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта Жуковский

Обновлено в 15:03
Политика

Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
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Назван размер справедливой зарплаты в России

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
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Поклонники Цоя почтили его память на Богословском кладбище

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Овечкин — о возможном завершении карьеры: не хочу обманывать хоккей

Опять же, играть хочется как можно дольше, но не хочется и обманывать хоккей. Моя семья столько в меня вложила, мы столько прошли.
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Эксперт нашел уязвимость в онлайн-системе голосования на выборах в Москве

Шифрование, используемое в российской системе электронного голосования, которая впервые будет применяться на выборах в Московскую городскую думу 8 сентября, является «совершенно небезопасным» и может быть взломано злоумышленниками примерно за 20 минут.
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Происшествия

Участника теракта в Нучёпинге задержали в Швеции

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Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве

Легковой автомобиль Skoda вылетел на остановку общественного транспорта в центре Москвы по адресу: Старая площадь, дом 2.
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Общество

Собянин рассказал о реставрации Северного речного вокзала

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Милевский назвал максимальную сумму, которую платил за секс

Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский рассказал, какую максимальную сумму он платил за секс-услуги.
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Мэрия Москвы не санкционировала все акции протеста 24 августа

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Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
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Армия и оружие

Боевые пловцы ЧФ отработали подводные стрельбы в Черном море

Отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Крымской военной морской базы Черноморского флота отработал подводные стрельбы из специального оружия.
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