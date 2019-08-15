Экономика
В $65 млн оценили уникальный розовый бриллиант из РоссииМедиаПоток 04:01
Согласно оценкам эксперта, камень может стоить 60-65 млн долларов. В «Алроса» не стали называть цену, за которую рассчитывают продать бриллиант. По словам Козенко, «Дух розы» будет самым дорогим камнем, который когда-либо отполировали в России.
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Российская компания АЛРОСА планирует продать розовый бриллиант весом почти 15 карат
Эхо Москвывчера в 19:06
«Призрак Розы»: российский бриллиант могут продать на аукционе за 65 млн долларов
ТК Звездавчера в 20:51
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:27, Ашберн
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