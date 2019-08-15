Экономика
В $65 млн оценили уникальный розовый бриллиант из РоссииМедиаПоток 04:01
Согласно оценкам эксперта, камень может стоить 60-65 млн долларов. В «Алроса» не стали называть цену, за которую рассчитывают продать бриллиант. По словам Козенко, «Дух розы» будет самым дорогим камнем, который когда-либо отполировали в России.
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«Призрак Розы»: российский бриллиант могут продать на аукционе за 65 млн долларов
ТК Звездавчера в 20:51
Российская компания АЛРОСА планирует продать розовый бриллиант весом почти 15 карат
Эхо Москвывчера в 19:06
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:01, Ашберн
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Бортпроводница оценила поведение пассажиров при жесткой посадке А321
Пассажиры самолета Airbus 321 «Уральских авиалиний», совершившего жесткую посадку в Подмосковье, вели себя «достаточно сдержанно».
Обновлено в 13:26
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Десять богатейших людей мира потеряли за день почти $18 млрд
Десять богатейших бизнесменов мира потеряли за 14 августа почти $18 млрд.
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Происшествия
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Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
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В «Яндексе» напомнили, что редакции у новостного агрегатора компании нет: все новости собираются автоматически из лицензированных СМИ.
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Футбол
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Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.
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Московское «Торпедо» представило новую игровую форму. Домашний и гостевой комплекты выполнены в так называемую шотландскую клетку.
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В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Футбол
Милевский назвал максимальную сумму, которую платил за секс
Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский рассказал, какую максимальную сумму он платил за секс-услуги.
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Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову засняли во время поцелуя с Олегом Майами
В Сети появилось видео, на котором запечатлен страстный поцелуй Ольги Бузовой с Олегом Майами.
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Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Обновлено в 08:47
Происшествия
Скотленд-Ярд сообщил о новой жертве отравления в Солсбери
Скотленд-Ярд обнаружил четвертого пострадавшего в результате инцидента в Солсбери – им оказался полицейский, прибывший на место происшествия после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Происшествия
В президентской комиссии похвалили мастерство и мужество пилотов А321
Экипаж лайнера Airbus A321, совершившего жесткую посадку в Подмосковье, в почти безвыходной ситуации проявил мужество и мастерство, заявил заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник.
Обновлено в 10:01
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Происшествия
В Кирове мать убила двухлетнего сына за то, что он мешал ей отдыхать
В Кирове мать двухлетнего ребенка призналась в его убийстве. Об этом сообщили в четверг в СУ СКР по Кировской области.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки возле аэропорта «Жуковский»
Росприроднадзор подтверждает наличие несанкционированной свалки менее чем в двух километрах от аэропорта «Жуковский», рядом с которым совершил аварийную посадку самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний», сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 14:02
Футбол
Джорджевич рассказал, почему перешел в «Локомотив»
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Что спасло 226 пассажиров севшего в поле Airbus А321
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Волейбол
В Москве пройдёт этап мирового тура по пляжному волейболу
Соревнования в рамках этапа мирового тура по пляжному волейболу начнутся в Москве 14 августа.
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Сразу пять 17-летних девушек успели родить в 2018 году пятого ребенка — информацию приводят в Росстате.
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Врачи назвали несовместимые друг с другом лекарства
Занимаясь самолечением, многие люди стараются как можно скорее избавиться от одолевшего их недуга.
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