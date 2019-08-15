Экономика

В $65 млн оценили уникальный розовый бриллиант из РоссииМедиаПоток 04:01

Согласно оценкам эксперта, камень может стоить 60-65 млн долларов. В «Алроса» не стали называть цену, за которую рассчитывают продать бриллиант. По словам Козенко, «Дух розы» будет самым дорогим камнем, который когда-либо отполировали в России.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Компания «Алроса» планирует продать розовый бриллиант стоимостью до $65 млн

ТАСС02:11

Bloomberg сообщил о планах АЛРОСА продать бриллиант на $65 млн

РБКвчера в 16:49

«Призрак Розы»: российский бриллиант могут продать на аукционе за 65 млн долларов

ТК Звездавчера в 20:51

Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов

Lenta.ruвчера в 19:38

Российская компания АЛРОСА планирует продать розовый бриллиант весом почти 15 карат

Эхо Москвывчера в 19:06

Огромный розовый бриллиант «Призрак Розы» будет продан в ноябре

ФедералПрессвчера в 18:16

Розовый бриллиант из России может стать одним из самых дорогих в мире

Forbesвчера в 12:57
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:32, Ашберн
Политика

В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса

Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Пилот аварийного А321 объяснил, почему не выпустил шасси

Пилот совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта А321 Дамир Юсупов не стал выпускать шасси, чтобы как можно мягче посадить судно.
Обновлено в 14:54
Музыка

Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Обновлено в 07:57
Теннис

Российский теннисист Рублев обыграл Федерера на турнире в Цинциннати

Обновлено в 16:57
Происшествия

Волк напал на спящих в палатке туристов

Обновлено в 17:53
Технологии

Пальцем с неба: геоданные со спутников начнут продавать

В России впервые начнут продавать геоданные со спутников.
Обновлено в 17:01
Экономика

Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%

"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
Обновлено в 05:59
Политика

МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России

В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
Обновлено в 09:05
Общество

ВШЭ: 13% россиян могут быть изолированы от «большого» общества

Высшая школа экономики просчитала, что 13,1% жителей России, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Медведев поручил представить к наградам экипаж лайнера А321

Обновлено в 08:11
Происшествия

Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в Солсбери

Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено в 16:52
Путешествия

Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»

Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Футбол

«Спартак» сыграет с «Брагой» за выход в групповой этап Лиги Европы

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы португальская "Брага" на своем поле обыграла датский "Брондбю" со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67).
Обновлено в 16:45
Происшествия

Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321

Обновлено в 16:37
Армия и оружие

Украинские каратели раскритиковали «домики от Зеленского»

Модульные домики для солдат ВСУ, которые с помпой представили Зеленскому, оказались абсолютно непригодны для использования на фронте.
Обновлено в 13:00
Политика

Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Хоккей

«Авангард» обыграл московское «Динамо» в товарищеском матче

Добавим, что в первом матче регулярного чемпионата КХЛ Динамо 2 сентября на своем льду сыграет против Торпедо, а Авангард днем ранее в гостях встретится с ЦСКА.
Обновлено в 13:06
Здоровье

В Минздраве назвали самые распространенные болезни школьников

Специалисты Минздрава рассказали о распространенных заболеваниях, которыми болеют российские школьники.
Обновлено в 15:50
Политика

СМИ сообщили о планах «новой церкви» Украины сменить главу

Предстоятеля "новой церкви Украины" Епифания планируют заменить на митрополита Луцкого, сообщило "СТРАНА.ua" со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:52
Космос

Автоматизированная наблюдательная сеть открыта на телескопе SOAR

Обновлено вчера в 13:30
Авто

В России могут ужесточить правила проведения техосмотра

Правила прохождения техосмотра на территории Российской Федерации хотят ужесточить.
Обновлено в 02:19
Происшествия

Подруга Кокорина упала с балкона в Чехии после употребления наркотиков

Обновлено в 14:39
Происшествия

Три человека пострадали при наезде такси на остановку в Москве

В центре Москвы автомобиль такси врезался в автобусную остановку.
Обновлено в 11:20
Энергетика

В Белоруссии повысили тарифы на транспортировку нефти через страну

«Для частичной компенсации недополученной выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба» постановлением МАРТ предусмотрено увеличение с 1 сентября тарифов на транспортировку нефти на 3,7%», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:30
Политика

NYT: спецслужбам США разрешат анализировать перехваченные звонки и СМС

Администрация США признала, что ею было принято решение отключить на неопределенный срок систему анализа перехватываемых телефонных звонков и СМС-сообщений внутри страны.
Обновлено в 16:29
Авто

Компания Kia показала новый кроссовер Kia KX3

Южнокорейская компания опубликовала первые снимки нового Kia KX3, который представят на автосалоне в Чэнду 5 сентября.
Обновлено в 14:25
Музыка

Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»

Обновлено в 08:47
Происшествия

Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем

Обновлено в 15:04
Происшествия

Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски

Обновлено в 05:15
Энергетика

Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов

Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Обновлено вчера в 08:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное