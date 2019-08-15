Наиболее дорогими считают именно красные и розовые камни. Эксперт, председатель правления фонда Fancy Color Research Foundation Иден Рачминов отмечает, что «Дух розы» может стать самым дорогим розовым бриллиантом за всю историю. Согласно оценкам эксперта, камень может стоить 60-65 млн долларов.

В $65 млн оценили уникальный розовый бриллиант из России

Происшествия Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери 16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».

Политика Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

Происшествия 150 человек эвакуировали из-за пожара в детском лагере в Крыму Около 150 человек пришлось эвакуировать из-за возгорания матраса в одном из помещений детского лагеря "Мандарин" в поселке Песчаное Бахчисарайского района Крыма.

Происшествия Госпитализирован второй пилот аварийно севшего в Подмосковье А321 Георгий Мурзин, второй пилот аварийно севшего в Подмосковье самолёта Airbus А321, находится в больнице с ушибами груди.

Армия и оружие Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.

Политика Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным после смерти отца Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи в Грозном с группой чеченцев из Иордании рассказал им о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным после гибели отца, первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

Политика Глава Минприроды не исключил введения запрета на экспорт леса в Китай Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что в связи с проблемой незаконной вырубки леса может быть запрещен экспорт в КНР.

Политика Идею Трампа купить Гренландию в Дании сочли шуткой Сообщение об интересе президента США Дональда Трампа к покупке Гренландии в Дании восприняли с недоумением.

Общество Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.

Политика Стратегию Зеленского по возвращению Крыма назвали бесперспективной Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года.

Происшествия Пилоты A321 рассказывают о счастливом приземлении на поле под Москвой Самолет A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку около 07:00 утра 15 августа на кукурузном поле в Подмосковье.

Общество Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.

Культура Скончался композитор Роман Леденев Сайт Союз кинематографистов России сообщил о кончине в возрасте 88 лет советского и российского композитора, профессора Московской консерватории, народного артиста РФ Романа Леденева.

Футбол Агент Аит-Беннасера подтвердил интерес ЦСКА к игроку «Монако» Агент Марио Кнез, представляющий интересы полузащитника «Монако» Юссефа Аит-Беннасера, подтвердил интерес к игроку со стороны ЦСКА.

Происшествия «Король наркоинтернета» сбежал от украинских силовиков Национальная полиция Украины подтвердила факт побега основателя крупнейшей международной онлайн-сети распространения наркотиков Амоса Дова Сильвера, известного как «король наркоинтернета».

Происшествия Главе Туапсе предъявлено обвинение в служебном подлоге Главе Туапсинского городского поселения (Краснодарский край) предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщили ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе СУ СКР по региону.

Политика Путин поручил модернизировать аэродром Левашово до 2022 года Президент России Владимир Путин поручил модернизировать аэродром Левашово за три года.

Происшествия Самолет Utair вернулся во Внуково из-за попавшей в двигатель птицы Ранее в аэропорту Минеральных Вод на несколько часов был задержан вылет самолета Boeing 737 в Москву - тоже птица попала в двигатель.

Футбол Георгий Джикия: «„Спартак“ посвящает победу над „Туном“ Бахыту» Капитан "Спартака" защитник Георгий Джикия прокомментировал победу над "Туном" в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы (2:1).

Авто Названы топ-10 самых продаваемых корейских автомобилей в России За 7 месяцев 2019 года в России было продано 233,5 тыс. новых автомобилей корейских марок – на 0,6% больше, чем годом ранее.

Здоровье В минздраве озвучили возраст сексуального дебюта россиян По словам Аполихина, лишь 7,1% сексуального дебюта происходит в браке, то есть в основном россияне вступают в половые связи без цели создать семью.

Политика Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.

Авто МВД разъяснило ситуацию с выдачей автомобильных номеров нового образца «На сегодняшний день применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки, что прямо предусмотрено новой редакцией ГОСТ», — пояснила Волк.