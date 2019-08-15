Экономика
В $65 млн оценили уникальный розовый бриллиант из РоссииМедиаПоток вчера в 04:01
Наиболее дорогими считают именно красные и розовые камни. Эксперт, председатель правления фонда Fancy Color Research Foundation Иден Рачминов отмечает, что «Дух розы» может стать самым дорогим розовым бриллиантом за всю историю. Согласно оценкам эксперта, камень может стоить 60-65 млн долларов.
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Российская компания АЛРОСА планирует продать розовый бриллиант весом почти 15 карат
Эхо Москвы14 августа в 19:06
«Призрак Розы»: российский бриллиант могут продать на аукционе за 65 млн долларов
ТК Звезда14 августа в 20:51
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:24, Ашберн
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