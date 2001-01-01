ВЫРУЧКА СЕВЕРСТАЛИ СНИЗИЛАСЬ НА 6,5% ДО $2,03 МЛРДFinancial One вчера в 16:49

ВЫРУЧКА СЕВЕРСТАЛИ СНИЗИЛАСЬ НА 6,5% ДО $2,03 МЛРД

ВЫРУЧКА СЕВЕРСТАЛИ СНИЗИЛАСЬ НА 6,5% ДО $2,03 МЛРД

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