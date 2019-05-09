ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьиРоссийская газета 08:40

Бейкер сразу же удалил сообщение в социальных сетях, которое он подписал "королевский отпрыск покидает роддом". На нем были изображены принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган, которые держат за руки маленького шимпанзе. Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений.

Политика Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.

Политика Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Главный парад Победы проходит на Красной площади Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.

Происшествия В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.

Происшествия Главред Mash сообщил о задержании своего сотрудника Одного из сотрудников Telegram-канала Mash задержали правоохранительные органы. Об этом РБК сообщил главный редактор канала Максим Иксанов.

Футбол Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.

Политика В Эстонии предъявили территориальные претензии к России Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.

Армия и оружие В День Победы ростовчане охотно записываются в армию Документы поданы в ходе информационно-агитационной акции, которая проводилась в парке имени М. Горького в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню Победы.

Экономика Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.

Игры Новая часть Tom Clancy’s Ghost Recon получит подзаголовок «Breakpoint» Первые слухи о грядущей новинке Уже сегодня вечером, 9 мая в 21:30 по московскому времени, состоится мировая премьера новой части знаменитой серии от компании Ubisoft – Tom Clancy’s Ghost Recon.

Кино Вышел первый трейлер фильма «Оно 2» Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.

Кино Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей» Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel и её главу Кевина Файги после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Титаник» по сборам в мировом прокате.

Футбол Как «Арсенал» и «Челси» вышли в финал Лиги Европы «Арсенал» в гостях победил «Валенсию» со счётом 4:2 и впервые в истории вышел в финал Лиги Европы.

Политика В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.

Происшествия Трамвай сбил двух участников празднования Дня Победы в Риге Два человека, возвращавшиеся с празднования Дня Победы у памятника Воинам-Освободителям в Риге, были сбиты трамваем.

Происшествия Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.

Экономика Преодоление и рывок. Когда вновь подорожает Bitcoin Если первая криптовалюта сможет удержаться выше ценовой отметки в $5 687 долларов, то она может преодолеть показатель в $6 000, считает Омкар Годбоул.