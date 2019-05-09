Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьиРоссийская газета 08:40

Бейкер сразу же удалил сообщение в социальных сетях, которое он подписал "королевский отпрыск покидает роддом". На нем были изображены принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган, которые держат за руки маленького шимпанзе. Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений.
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ВВС уволила ведущего за оскорбление сына принца Гарри и Меган Маркл

РЕН ТВ18:15

Ведущего BBC уволили за сравнение сына Меган Маркл с обезьяной

РБК10:13

Ведущего Би-би-си уволили за пост в Twitter, где он сравнил сына Меган Маркл с шимпанзе

ТАСС07:41

Журналиста уволили после расистского поста о сыне Меган Маркл и принца Гарри

Lenta.ru08:49

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Российская газета08:40

Ведущего ВВС уволили с радиостанции после твита, в котором он сравнил новорожденного сына королевской семьи с шимпанзе

Эхо Москвы12:02

Ведущего Би-би-си уволили за сравнение сына Меган Маркл с шимпанзе

Известия07:03
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Происшествия

Названа причина смерти Сергея Доренко

Обновлено в 15:38
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено в 16:34
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Обновлено в 13:56
Происшествия

В ДТП с троллейбусом в Нижегородской области погибли четыре человека

Обновлено в 17:54
Происшествия

Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено в 14:00
Политика

Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Футбол

Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ

Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

Обновлено в 14:53
Политика

Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Политика

В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»

В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
Обновлено в 05:54
Экономика

Миллионы новых банкнот в $50 с опечаткой выпустили в Австралии

Банк Австралии допустил опечатку в миллионах новых банкнот в $50, передает "Би-би-си".
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес

Невзоров признался, что Доренко можно «только позавидовать»

Обновлено в 17:38
Армия и оружие

Главный парад Победы проходит на Красной площади

Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.
Обновлено в 03:04
Происшествия

В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку

В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия

Главред Mash сообщил о задержании своего сотрудника

Одного из сотрудников Telegram-канала Mash задержали правоохранительные органы. Об этом РБК сообщил главный редактор канала Максим Иксанов.
Обновлено в 18:49
Футбол

Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы

В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.
Обновлено в 18:00
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие

В День Победы ростовчане охотно записываются в армию

Документы поданы в ходе информационно-агитационной акции, которая проводилась в парке имени М. Горького в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню Победы.
Обновлено в 12:18
Баскетбол

ЦСКА переиграл «Нижний Новгород» и вышел в полуфинал плей-офф Лиги ВТБ

Ранее в полуфинал Лиги ВТБ вышел УНИКС, который оказался сильнее "Калева" (счет в серии: 3-0).
Обновлено в 11:38
Экономика

Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира

Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
Обновлено вчера в 12:36
Игры

Новая часть Tom Clancy’s Ghost Recon получит подзаголовок «Breakpoint»

Первые слухи о грядущей новинке Уже сегодня вечером, 9 мая в 21:30 по московскому времени, состоится мировая премьера новой части знаменитой серии от компании Ubisoft – Tom Clancy’s Ghost Recon.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Певица Оксана Яковлева поздравила россиян с 9 Мая танцем на шесте в одних трусах

Яковлева в пилотке, гимнастерке и трусах эротично исполнила танец на шесте под композицию «Смуглянка» Якова Шведова.
Обновлено в 13:02
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»

Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
Обновлено в 15:11
Кино

Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей»

Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel и её главу Кевина Файги после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Титаник» по сборам в мировом прокате.
Обновлено в 04:01
Футбол

Как «Арсенал» и «Челси» вышли в финал Лиги Европы

«Арсенал» в гостях победил «Валенсию» со счётом 4:2 и впервые в истории вышел в финал Лиги Европы.
Обновлено в 18:29
Политика

В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube

Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Трамвай сбил двух участников празднования Дня Победы в Риге

Два человека, возвращавшиеся с празднования Дня Победы у памятника Воинам-Освободителям в Риге, были сбиты трамваем.
Обновлено в 17:37
Происшествия

Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве

Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
Обновлено в 10:59
Экономика

Преодоление и рывок. Когда вновь подорожает Bitcoin

Если первая криптовалюта сможет удержаться выше ценовой отметки в $5 687 долларов, то она может преодолеть показатель в $6 000, считает Омкар Годбоул.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

Футболисты Мамаев и Кокорин получили реальные тюремные сроки

Адвокаты бывших игроков Сборной России уже сообщили, что с приговором суда не согласны и будут подавать апелляцию.
Обновлено вчера в 23:08
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Меган Маркл
Супруга принца Гарри, герцога Сассекского. Бывшая американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры».
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