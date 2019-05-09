Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьиРоссийская газета 08:40
Бейкер сразу же удалил сообщение в социальных сетях, которое он подписал "королевский отпрыск покидает роддом". На нем были изображены принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган, которые держат за руки маленького шимпанзе. Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений.
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