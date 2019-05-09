Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьиРоссийская газета 08:40

Бейкер сразу же удалил сообщение в социальных сетях, которое он подписал "королевский отпрыск покидает роддом". На нем были изображены принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган, которые держат за руки маленького шимпанзе. Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений.
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Ведущего BBC уволили за сравнение сына Меган Маркл с обезьяной

РБК10:13

Журналиста уволили после расистского поста о сыне Меган Маркл и принца Гарри

Lenta.ru08:49

Ведущего Би-би-си уволили за сравнение сына Меган Маркл с шимпанзе

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Журналиста BBC уволили за неудачную шутку про первенца принца Гарри

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Российская газета08:40

Ведущего BBC уволили за расистский твит о рождении ребенка в королевской семье

РЕН ТВ06:13
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В Москве восемь человек пострадали от сильного ветра

Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем.
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Неизвестные напали на журналистов в Волынской области на Украине

Неизвестные напали на журналистов местного телеканала «Аверс» в Волынской области на Украине.
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Фанаты переживают за здоровье Саши Савельевой

Саша Савельева впервые после родов приехала на студию, чтобы начать работу над новым музыкальным материалом.
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Общество

На Москву обрушился сильный дождь с градом

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Общество

На Екатеринбург обрушился ливень с градом

В Екатеринбурге в разгар праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, разразилась мощная гроза с ливнем и градом.
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В Киеве участники акции «Бессмертный полк» прогнали националистов

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Новый Mercedes-Benz GLS проходит испытания в пустыне

В видео можно наблюдать испытания гидропневматической подвески E-Active Body Control в условиях пустыни.
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Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
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Гостей приема в Кремле в честь Дня Победы угощали лососем и гребешком

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Политика

Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель ждёт неожиданных результатов на стартующем чемпионате мира и считает, что победу в турнире одержит команда, которая продемонстрирует характер и волю к победе.
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Ученые выяснили, как негативные эмоции влияют на жизнь пожилых людей

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Женская сборная России по пляжному футболу впервые в истории проиграла

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Минтруд опубликовал календарь выходных на 2020 год

Министерство труда и социальной защиты опубликовало календарь выходных и праздничных дней на 2020 год — он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Футбол

«Валенсия» сыграет с «Арсеналом» в ответном полуфинале Лиги Европы

«Валенсия» на своём поле примет лондонский «Арсенал» в ответном матче полуфинала Лиги Европы.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

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Документ касается детей, которые родятся после 1 января 2020 года Парламент Латвии (Сейм) одобрил в первом чтении проект закона об автоматическом предоставлении гражданства детям неграждан, сообщает LETA.
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В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
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Меган Маркл
Супруга принца Гарри, герцога Сассекского. Бывшая американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры».
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