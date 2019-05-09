Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьиРоссийская газета 08:40

Бейкер сразу же удалил сообщение в социальных сетях, которое он подписал "королевский отпрыск покидает роддом". На нем были изображены принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган, которые держат за руки маленького шимпанзе. Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений.
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Ведущего BBC уволили за сравнение сына Меган Маркл с обезьяной

РБК10:13

Ведущего ВВС уволили с радиостанции после твита, в котором он сравнил новорожденного сына королевской семьи с шимпанзе

Эхо Москвы12:02

Журналиста уволили после расистского поста о сыне Меган Маркл и принца Гарри

Lenta.ru08:49

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Российская газета08:40

Ведущего Би-би-си уволили за пост в Twitter, где он сравнил сына Меган Маркл с шимпанзе

ТАСС07:41

Ведущего Би-би-си уволили за сравнение сына Меган Маркл с шимпанзе

Известия07:03

Ведущего BBC уволили за расистский твит о рождении ребенка в королевской семье

РЕН ТВ06:13
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Авто

Названы самые доступные и самые дорогие китайские автомобили в России

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Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

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Названа причина смерти Сергея Доренко

Смерть Доренко не носит криминального характера, подчеркнул источник Другой собеседник издания добавил, что Доренко был трезв.
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Происшествия

В Москве скончался журналист Сергей Доренко

В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
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Общество

Миллионное шествие «Бессмертного полка» началось в Петербурге

В Санкт-Петербурге ожидается более миллиона участников «Бессмертного полка».
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Общество

Максим Виторган заявил, что праздновать День Победы неуместно

Максим Виторган выразил надежду на то, что будущие поколения будут отмечать 9 Мая не с гуляньями и парадами, а с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео

Обновлено в 13:45
Авто

Haval объявил дату начала продаж особой версии кроссовера F7x

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Футбол

Валенсия — Арсенал 2:4

Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
Обновлено в 16:52
Общество

В Подмосковье ветер повалил более 40 деревьев

Ветер повалил в Подмосковье более 40 деревьев. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:14
Космос

Валуны на астероидах Рюгу и Бенну указывают на сходы пылевых лавин

Обновлено вчера в 01:02
Общество

МВД: в России 10 млн человек поучаствовали в акции «Бессмертный полк»

Во всех населённых пунктах России в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 10 млн человек.
Обновлено в 12:06
Политика

США арестовали судно КНДР за нарушение режима санкций

Минсюст указывает, что, вопреки санкциям Совета Безопасности ООН, судно использовалось для незаконной перевозки угля из Северной Кореи и доставки в КНДР тяжелого машинного оборудования, расчеты проводились в долларах «через ничего не подозревавшие американские банки».
Обновлено в 14:51
Политика

Мэр Харькова потребовал вернуть проспекту имя Жукова

Харьковский градоначальник потребовал вернуть историческое название проспекту Жукова.
Обновлено в 09:51
Происшествия

«Аэрофлот» отменил более 10 рейсов SSJ 100

Компания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов, который должны были совершать самолеты SSJ 100, передает РИА Новости со ссылкой на данные аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес

Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы

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Обновлено в 06:48
Происшествия

Главред Mash подтвердил обыски в редакции

Главный редактор Mash Максим Иксанов подтвердил информацию об обысках в редакции telegram-канала, видео с ним опубликовано в telegram-канале Mash.
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Съевший осу кот стал звездой интернета

Животное попыталось полакомиться осой, за что и поплатилось. Проглотив насекомое, кот пострадал от его укуса.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес

Максим Галкин рассказал о подвигах бабушки и дедушки под архивными фото в честь Дня Победы

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Происшествия

СМИ сообщили о гибели семи человек при взрыве в Багдаде

По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва в Багдаде. Об этом информирует Sky News Arabia со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:29
Общество

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал.
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Общество

Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади

Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Авто

Названы самые крутые автомобили в истории по версии Top Gear

Получивший в свое время множество различный версий миниатюрный Fiat 500, как говорят в Top Gear, не могли не внести в рейтинг самых крутых и запоминающихся.
Обновлено в 09:06
Гаджеты

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Компания Xiaomi представила флагманский роутер Mesh Router в конце февраля, но дату старта продаж его не объявлялся.
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Малахов возмущен присутствием на параде Победы бьюти-блогера

Обновлено в 10:42
Культура

Умер народный артист Ариф Меликов

Официальные представители Министерства культуры Азербайджана сообщили о том, что сегодня в возрасте 85 лет скончался известный композитор, народный артист Советского союза Ариф Меликов.
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Происшествия

В сети появилась аудиозапись переговоров пилотов загоревшегося SSJ 100

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Футбол

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Британские СМИ сообщили, что травма не помешает защитнику "Ливерпуля" Эндрю Робертсону сыграть в финале Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".
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СМИ: Аллегри хочет продать Дибалу

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Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии

Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
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Меган Маркл
Супруга принца Гарри, герцога Сассекского. Бывшая американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры».
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