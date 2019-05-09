Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьиРоссийская газета 08:40
Бейкер сразу же удалил сообщение в социальных сетях, которое он подписал "королевский отпрыск покидает роддом". На нем были изображены принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган, которые держат за руки маленького шимпанзе. Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений.
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Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Обновлено в 13:56
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Смерть Доренко не носит криминального характера, подчеркнул источник Другой собеседник издания добавил, что Доренко был трезв.
Обновлено в 15:38
Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено в 16:41
Общество
Миллионное шествие «Бессмертного полка» началось в Петербурге
В Санкт-Петербурге ожидается более миллиона участников «Бессмертного полка».
Обновлено в 08:04
Общество
Максим Виторган заявил, что праздновать День Победы неуместно
Максим Виторган выразил надежду на то, что будущие поколения будут отмечать 9 Мая не с гуляньями и парадами, а с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео
Обновлено в 13:45
Авто
Haval объявил дату начала продаж особой версии кроссовера F7x
Обновлено в 06:17
Футбол
Валенсия — Арсенал 2:4
Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
Обновлено в 16:52
Общество
В Подмосковье ветер повалил более 40 деревьев
Ветер повалил в Подмосковье более 40 деревьев. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:14
Космос
Валуны на астероидах Рюгу и Бенну указывают на сходы пылевых лавин
Обновлено вчера в 01:02
Общество
МВД: в России 10 млн человек поучаствовали в акции «Бессмертный полк»
Во всех населённых пунктах России в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 10 млн человек.
Обновлено в 12:06
Политика
США арестовали судно КНДР за нарушение режима санкций
Минсюст указывает, что, вопреки санкциям Совета Безопасности ООН, судно использовалось для незаконной перевозки угля из Северной Кореи и доставки в КНДР тяжелого машинного оборудования, расчеты проводились в долларах «через ничего не подозревавшие американские банки».
Обновлено в 14:51
Политика
Мэр Харькова потребовал вернуть проспекту имя Жукова
Харьковский градоначальник потребовал вернуть историческое название проспекту Жукова.
Обновлено в 09:51
Происшествия
«Аэрофлот» отменил более 10 рейсов SSJ 100
Компания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов, который должны были совершать самолеты SSJ 100, передает РИА Новости со ссылкой на данные аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы
Поздравления для ветеранов озвучил и сын артиста Никита, который спел известную песню, при этом будучи облаченным в советскую военную форму.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Главред Mash подтвердил обыски в редакции
Главный редактор Mash Максим Иксанов подтвердил информацию об обысках в редакции telegram-канала, видео с ним опубликовано в telegram-канале Mash.
Обновлено в 17:25
Общество
Съевший осу кот стал звездой интернета
Животное попыталось полакомиться осой, за что и поплатилось. Проглотив насекомое, кот пострадал от его укуса.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о подвигах бабушки и дедушки под архивными фото в честь Дня Победы
Максим Галкин опубликовал в соцсети Instagram архивные фотографии своих дедушки и бабушки в честь Дня Победы.
Обновлено в 07:23
Происшествия
СМИ сообщили о гибели семи человек при взрыве в Багдаде
По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва в Багдаде. Об этом информирует Sky News Arabia со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:29
Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал.
Обновлено в 02:57
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Авто
Названы самые крутые автомобили в истории по версии Top Gear
Получивший в свое время множество различный версий миниатюрный Fiat 500, как говорят в Top Gear, не могли не внести в рейтинг самых крутых и запоминающихся.
Обновлено в 09:06
Гаджеты
13 мая стартуют продажи флагманского роутера Xiaomi Mesh Router
Компания Xiaomi представила флагманский роутер Mesh Router в конце февраля, но дату старта продаж его не объявлялся.
Обновлено в 04:06
Общество
Малахов возмущен присутствием на параде Победы бьюти-блогера
Обновлено в 10:42
Культура
Умер народный артист Ариф Меликов
Официальные представители Министерства культуры Азербайджана сообщили о том, что сегодня в возрасте 85 лет скончался известный композитор, народный артист Советского союза Ариф Меликов.
Обновлено в 06:45
Футбол
Робертсон успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов
Британские СМИ сообщили, что травма не помешает защитнику "Ливерпуля" Эндрю Робертсону сыграть в финале Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".
Обновлено в 15:56
Футбол
СМИ: Аллегри хочет продать Дибалу
Как сообщает Sky Sport Italia, главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выдвинул требования по комплектации состава руководству клуба.
Обновлено в 17:09
Происшествия
Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии
Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27