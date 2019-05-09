ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьиРоссийская газета 08:40

Бейкер сразу же удалил сообщение в социальных сетях, которое он подписал "королевский отпрыск покидает роддом". На нем были изображены принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган, которые держат за руки маленького шимпанзе. Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений.

Политика Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.

Политика Швеция продлила контроль на внутренних границах Правительство Швеции в четверг приняло решение продлить контроль на внутренних границах страны еще на шесть месяцев – до ноября 2019 года, сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии.

Происшествия Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".

Экономика Forbes составили рейтинг самых богатых городов в мире Издание Forbes составило рейтинг городов, в которых проживает наибольшее количество богатых людей.

Происшествия Экс-аналитика американской разведки обвинили в утечке секретных данных Экс-аналитик американской разведки Дэниел Эверетт Хейл обвиняется в утечке секретных данных, сообщило в пресс-релизе министерство юстиции США.

Происшествия В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.

Гаджеты OnePlus 7 Pro на европейском рынке оценили в 699 евро В Европе смартфон смартфон OnePlus 7 Pro получил ценник, равный 699 евро. Об этом рассказал блогер Роланд Квандт.

Кино В Сети ожидают появление нового дракона в «Игре престолов» Поклонники сериала "Игра престолов" гадают, что может означать пост Йохана Филипа Асбека, который исполнил роль Эурона Грейджоя.

Культура Умер народный артист СССР Ариф Меликов Народный артист СССР, композитор Ариф Меликов скончался в Баку на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.

Экономика Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.

Происшествия На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус На Украине неизвестные в балаклавах напали на автобус с людьми, направлявшимися на празднование Дня Победы, и закидали его камнями.

Футбол Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.

Политика Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка» Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве. Президент принял участие в этой акции уже в пятый раз.

Экономика HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акцию Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании.

Общество В Севастополе развернули самую большую в России георгиевскую ленту Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года, ему присвоено звание города-героя.

Игры Настольное приключение Bethesda оказалось плагиатом Вскоре после сообщения о выходе настольной Elsweyr опытные игроки заметили, что оно слишком похоже на модуль The Black Road, написанный для Wizards of the Coast.

Происшествия Обнаружено тело четвертого погибшего под лавиной на Алтае Тело четвертого туриста удалось обнаружить спасателям под лавиной в горах Алтая. Всего погибшими считаются семь человек.

Здоровье Как волгоградцы могут защититься от клеща на пикнике Если вы оказались на природе без спецсредств, то удалить клеща можно при помощи обычной нитки.

Футбол Шесть игроков «Ливерпуля» попали в команду недели Лиги чемпионов Стала известна команда недели в Лиге чемпионов, в которую вошли шесть футболистов "Ливерпуля".

Общество В Москве проходит акция «Бессмертный полк» Путин признался, что не удивлен тому, что многие страны поддерживают акцию "Бессмертный полк".

Политика В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.

Общество Кот съел осу и обрел популярность в сети «Кот моей кузины съел осу, и я не могу дышать», — прокомментировала снимок Дебелиус.

Шоу-бизнес Лазарев опубликовал видео с сыном, поющим «Катюшу» Российский певец Сергей Лазарев опубликовал видео со своим сыном Никитой, который поздравил ветеранов с Днем Победы.