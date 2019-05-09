Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьиРоссийская газета 08:40

Бейкер сразу же удалил сообщение в социальных сетях, которое он подписал "королевский отпрыск покидает роддом". На нем были изображены принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган, которые держат за руки маленького шимпанзе. Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений.
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Ведущего «Би-би-си» уволили за расистский твит о сыне Маркл и принца Гарри

Газета.Ru09:37

Ведущего «Би-би-си» уволили за твит о сыне принца Гарри с фотографией обезьяны

Дождь07:20

Ведущего Би-би-си уволили за пост в Twitter, где он сравнил сына Меган Маркл с шимпанзе

ТАСС07:41

Журналиста BBC уволили за неудачную шутку про первенца принца Гарри

Эхо Москвы08:05

Ведущего Би-би-си уволили за сравнение сына Меган Маркл с шимпанзе

Известия07:03

Ведущего BBC уволили за расистский твит о рождении ребенка в королевской семье

РЕН ТВ06:13

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Российская газета08:40
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Политика

Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Политика

Швеция продлила контроль на внутренних границах

Правительство Швеции в четверг приняло решение продлить контроль на внутренних границах страны еще на шесть месяцев – до ноября 2019 года, сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве

В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Экономика

Forbes составили рейтинг самых богатых городов в мире

Издание Forbes составило рейтинг городов, в которых проживает наибольшее количество богатых людей.
Обновлено в 03:05
Общество

Служба в память о советских воинах прошла в русском храме в Австрии

Обновлено в 08:58
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Обновлено вчера в 15:08
Происшествия

Экс-аналитика американской разведки обвинили в утечке секретных данных

Экс-аналитик американской разведки Дэниел Эверетт Хейл обвиняется в утечке секретных данных, сообщило в пресс-релизе министерство юстиции США.
Обновлено в 09:23
Происшествия

В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку

В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Гаджеты

OnePlus 7 Pro на европейском рынке оценили в 699 евро

В Европе смартфон смартфон OnePlus 7 Pro получил ценник, равный 699 евро. Об этом рассказал блогер Роланд Квандт.
Обновлено в 07:28
Общество

МЧС: на Южный Урал идут грозы и сильный ветер

Обновлено в 05:50
Кино

В Сети ожидают появление нового дракона в «Игре престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" гадают, что может означать пост Йохана Филипа Асбека, который исполнил роль Эурона Грейджоя.
Обновлено в 09:05
Культура

Умер народный артист СССР Ариф Меликов

Народный артист СССР, композитор Ариф Меликов скончался в Баку на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.
Обновлено в 06:17
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Происшествия

На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус

На Украине неизвестные в балаклавах напали на автобус с людьми, направлявшимися на празднование Дня Победы, и закидали его камнями.
Обновлено в 06:17
Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Общество

Народ против силовиков: 12:0 в пользу Мамаева и Кокорина

С 8 октября прошлого года медиа давили Мамаева и Кокорина.
Обновлено вчера в 07:08
Политика

Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка»

Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве. Президент принял участие в этой акции уже в пятый раз.
Обновлено в 08:37
Экономика

HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акцию

Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании.
Обновлено в 07:22
Общество

В Севастополе развернули самую большую в России георгиевскую ленту

Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года, ему присвоено звание города-героя.
Обновлено в 05:37
Игры

Настольное приключение Bethesda оказалось плагиатом

Вскоре после сообщения о выходе настольной Elsweyr опытные игроки заметили, что оно слишком похоже на модуль The Black Road, написанный для Wizards of the Coast.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия

Обнаружено тело четвертого погибшего под лавиной на Алтае

Тело четвертого туриста удалось обнаружить спасателям под лавиной в горах Алтая. Всего погибшими считаются семь человек.
Обновлено в 02:04
Здоровье

Как волгоградцы могут защититься от клеща на пикнике

Если вы оказались на природе без спецсредств, то удалить клеща можно при помощи обычной нитки.
Обновлено вчера в 22:34
Шоу-бизнес

Названо место прощания с композитором Евгением Крылатовым

Обновлено в 07:14
Футбол

Шесть игроков «Ливерпуля» попали в команду недели Лиги чемпионов

Стала известна команда недели в Лиге чемпионов, в которую вошли шесть футболистов "Ливерпуля".
Обновлено в 08:50
Общество

В Москве проходит акция «Бессмертный полк»

Путин признался, что не удивлен тому, что многие страны поддерживают акцию "Бессмертный полк".
Обновлено в 09:00
Политика

В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube

Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
Обновлено в 07:02
Общество

Кот съел осу и обрел популярность в сети

«Кот моей кузины съел осу, и я не могу дышать», — прокомментировала снимок Дебелиус.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Названы возможные ошибки экипажа SSJ-100

Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Лазарев опубликовал видео с сыном, поющим «Катюшу»

Российский певец Сергей Лазарев опубликовал видео со своим сыном Никитой, который поздравил ветеранов с Днем Победы.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В Николаеве мужчина пытался бросить в колонну людей дымовую гранату

В Николаеве полиция задержала мужчину, пытавшегося бросить армейскую дымовую гранату в колонну людей, участвовавших в праздновании Дня Победы.
Обновлено в 08:43
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Меган Маркл
Супруга принца Гарри, герцога Сассекского. Бывшая американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры».
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