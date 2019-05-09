Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьиРоссийская газета 08:40
Бейкер сразу же удалил сообщение в социальных сетях, которое он подписал "королевский отпрыск покидает роддом". На нем были изображены принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган, которые держат за руки маленького шимпанзе. Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений.
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Политика
Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Политика
Швеция продлила контроль на внутренних границах
Правительство Швеции в четверг приняло решение продлить контроль на внутренних границах страны еще на шесть месяцев – до ноября 2019 года, сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве
В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Экономика
Forbes составили рейтинг самых богатых городов в мире
Издание Forbes составило рейтинг городов, в которых проживает наибольшее количество богатых людей.
Обновлено в 03:05
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
Экс-аналитика американской разведки обвинили в утечке секретных данных
Экс-аналитик американской разведки Дэниел Эверетт Хейл обвиняется в утечке секретных данных, сообщило в пресс-релизе министерство юстиции США.
Обновлено в 09:23
Происшествия
В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку
В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Гаджеты
OnePlus 7 Pro на европейском рынке оценили в 699 евро
В Европе смартфон смартфон OnePlus 7 Pro получил ценник, равный 699 евро. Об этом рассказал блогер Роланд Квандт.
Обновлено в 07:28
Общество
МЧС: на Южный Урал идут грозы и сильный ветер
Обновлено в 05:50
Кино
В Сети ожидают появление нового дракона в «Игре престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" гадают, что может означать пост Йохана Филипа Асбека, который исполнил роль Эурона Грейджоя.
Обновлено в 09:05
Культура
Умер народный артист СССР Ариф Меликов
Народный артист СССР, композитор Ариф Меликов скончался в Баку на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.
Обновлено в 06:17
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Происшествия
На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус
На Украине неизвестные в балаклавах напали на автобус с людьми, направлявшимися на празднование Дня Победы, и закидали его камнями.
Обновлено в 06:17
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Общество
Народ против силовиков: 12:0 в пользу Мамаева и Кокорина
С 8 октября прошлого года медиа давили Мамаева и Кокорина.
Обновлено вчера в 07:08
Политика
Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка»
Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве. Президент принял участие в этой акции уже в пятый раз.
Обновлено в 08:37
Экономика
HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акцию
Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании.
Обновлено в 07:22
Общество
В Севастополе развернули самую большую в России георгиевскую ленту
Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года, ему присвоено звание города-героя.
Обновлено в 05:37
Игры
Настольное приключение Bethesda оказалось плагиатом
Вскоре после сообщения о выходе настольной Elsweyr опытные игроки заметили, что оно слишком похоже на модуль The Black Road, написанный для Wizards of the Coast.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
Обнаружено тело четвертого погибшего под лавиной на Алтае
Тело четвертого туриста удалось обнаружить спасателям под лавиной в горах Алтая. Всего погибшими считаются семь человек.
Обновлено в 02:04
Здоровье
Как волгоградцы могут защититься от клеща на пикнике
Если вы оказались на природе без спецсредств, то удалить клеща можно при помощи обычной нитки.
Обновлено вчера в 22:34
Шоу-бизнес
Названо место прощания с композитором Евгением Крылатовым
Обновлено в 07:14
Футбол
Шесть игроков «Ливерпуля» попали в команду недели Лиги чемпионов
Стала известна команда недели в Лиге чемпионов, в которую вошли шесть футболистов "Ливерпуля".
Обновлено в 08:50
Общество
В Москве проходит акция «Бессмертный полк»
Путин признался, что не удивлен тому, что многие страны поддерживают акцию "Бессмертный полк".
Обновлено в 09:00
Политика
В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube
Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
Обновлено в 07:02
Общество
Кот съел осу и обрел популярность в сети
«Кот моей кузины съел осу, и я не могу дышать», — прокомментировала снимок Дебелиус.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Названы возможные ошибки экипажа SSJ-100
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Лазарев опубликовал видео с сыном, поющим «Катюшу»
Российский певец Сергей Лазарев опубликовал видео со своим сыном Никитой, который поздравил ветеранов с Днем Победы.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Николаеве мужчина пытался бросить в колонну людей дымовую гранату
В Николаеве полиция задержала мужчину, пытавшегося бросить армейскую дымовую гранату в колонну людей, участвовавших в праздновании Дня Победы.
Обновлено в 08:43