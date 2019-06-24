Происшествия

Два МиГ-29 ВВС Словакии сопровождали пассажирский самолетКомсомольская правда вчера в 21:55

Вечером в воскресенье, 23 июня, два истребителя военно-воздушных сил Словакии поднимались в воздух из-за того, что летевший из Милана в Харьков пассажирский самолет Airbus A320 итальянской авиакомпании Ernest вдруг перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров.
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По данным портала
, Airbus 320, следовавший рейсом Милан — Харьков, перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров, при этом через некоторое время связь удалось наладить.
RT на русском00:27

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ВВС Словакии подняли истребители для перехвата пассажирского лайнера

Газета.Ru03:17

Истребители МиГ-29 сопровождали лайнер в Словакии до восстановления связи

REGNUMвчера в 20:47

Два МиГ-29 были подняты в воздух для сопровождения пассажирского авиалайнера над Словакией

ТАССвчера в 19:29

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Life.ruвчера в 19:59

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Московский Комсомолецвчера в 19:44

Истребители поднялись в воздух после потери связи с пассажирским самолетом в Словакии

РЕН ТВвчера в 19:33

В Словакии МиГ-29 поднялись в воздух из-за проблем у пассажирского лайнера

РИА Новостивчера в 20:31
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:33, Вашингтон
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Политолог Соловей пообещал масштабный общенациональный кризис в России

Политолог Валерий Соловей рассказал, что в ближайшие два года Россию ждет смена режима.
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