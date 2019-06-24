Два МиГ-29 ВВС Словакии сопровождали пассажирский самолетКомсомольская правда вчера в 21:55

с чего всё началось

Вечером в воскресенье, 23 июня, два истребителя военно-воздушных сил Словакии поднимались в воздух из-за того, что летевший из Милана в Харьков пассажирский самолет Airbus A320 итальянской авиакомпании Ernest вдруг перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров.

Экономика Российский бизнес остается в Грузии Как отмена авиасообщения повлияет на предпринимателей Аналитики подсчитывают убытки, который понесет российский бизнес в Грузии после запрета авиасообщения между двумя странами.

Политика Нидерландский фонд MH17 призвал отказать России в возвращении в ПАСЕ Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Происшествия ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) заявила о причастности к нападению на полицейского и сотрудника Росгвардии в Чечне.

Происшествия В Керченском проливе сел на мель российский теплоход Теплоход «Сиберин-1» с грузом угля сел на мель при выходе из порта Кавказ в Керченском проливе, сообщил РБК пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

Происшествия В Казахстане эвакуируют город из-за пожара в воинской части В Туркестанской области на юге Казахстана объявлен режим ЧС из-за пожара в воинской части, заявил глава региона Умирзак Шукеев.

Кино Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов Наиболее известным образом Харитонова стал его экранный дебют - главная роль в экранизации "Овода" Этель Войнич, снятой Николаем Мащенко (1980).

Политика Зама российского губернатора уволили после прямой линии Путина Замгубернатора Мурманской области Инну Погребняк, курировавшую вопросы медицины, уволили после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.

Армия и оружие Великобритания опасается случайной войны между США и Ираном Хант сказал, что Великобритания работает в тесном контакте с США в связи с "очень опасной ситуацией в Персидском заливе".

Политика Женщину из рассказа Путина о стыдном случае начали искать Во время прямой линии 20 июня Путин, отвечая на вопрос о стыдном поступке, рассказал о случае с потерянной запиской.

Армия и оружие В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности В Центральном военном округе (ЦВО) по решению президента России Владимира Путина началась внезапная проверка боеготовности, заявил 24 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Политика Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.

Политика Кадыров сообщил о возвращении из Сирии пятерых чеченских девочек «Родители детей погибли», - сообщил глава Чечни. По его словам, самолёт с детьми на борту прилетел из Сирии в аэропорт «Внуково».

Общество Названы самые наркозависимые регионы России В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.

Происшествия Женщина прошла по канату между небоскребами в Нью-Йорке Известный канатоходец Ник Валленда и его сестра Лияна прошли по канату между небоскребами над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".

Экономика Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.

Футбол РФС отреагировал на антироссийскую акцию грузинских футболистов Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на акцию грузинских футболистов, появившихся на матчах чемпионата страны в футболках с антироссийскими лозунгами.

Происшествия ОМОН направлен в населенный пункт Нижние Серги под Екатеринбургом Меры безопасности усилены для предотвращения беспорядков на межнациональной почве, сообщает "Уралинформбюро".

Общество Наталья Котова назвала первоочередные задачи развития Челябинска В настоящий момент главная задача, которая стоит перед мэрией, динамичное развитие города.

Финансы Курс доллара снизился до 62,98 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 62,98 рубля.

Шоу-бизнес Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.

Наука В Якутии нашли бивень мамонта, обработанный древним человеком Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком, - рассказал руководитель экспедиции Иннокентий Павлов.

Общество В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах В своем Facebook Никонов, который возглавляет комитет нижней палаты по образованию, прокомментировал статью в газете «Известия», согласно которой число бюджетных мест в высших учебных заведениях через пять лет сократится на 17%.