Происшествия
ВВС Словакии подняли истребители для перехвата пассажирского лайнераИзвестия вчера в 23:10
Два истребителя МиГ-29 ВВС Словакии вылетели на перехват пассажирского самолета итальянской авиакомпании Ernest после того, как лайнер перестал отвечать на запросы диспетчеров. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщает портал Airlive.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
По данным портала, Airbus 320, следовавший рейсом Милан — Харьков, перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров, при этом через некоторое время связь удалось наладить.RT на русском00:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Словацкие МиГ-29 сопроводили авиалайнер, летевший из Милана в Харьков
Московский Комсомолецвчера в 19:44
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:02, Вашингтон
Происшествия
В Омске медведь откусил нетрезвому мужчине руку
Обновлено в 02:29
Политика
Андрей Чибис отправил в отставку замгубернатора Инну Погребняк
Андрей Чибис отправил в отставку заместителя губернатора Инну Погребняк — По целому набору причин Инна Погребняк больше не является членом нашего правительства и нашей команды.
Обновлено в 01:00
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Общество
В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах
Количество бюджетных мест в российских вузах не сократится, заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
Обновлено в 02:19
Общество
Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней со шквальным ветром, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 00:20
Общество
«Трезвая Россия» назвала регионы с самым высоким уровнем наркомании
Специалисты "Трезвой России" назвали регионы с самым высоким уровнем наркомании, сообщают "Известия" со ссылкой на данные организации.
Обновлено в 01:56
Путешествия
Подсчитаны потери из-за прекращения авиасообщения в Грузию
Официально российские авиакомпании не прокомментировали возможные потери от запрета полетов в Грузию, однако, по данным источника издания, они будут достаточно серьезными.
Обновлено вчера в 20:22
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Партия Эрдогана проиграла повторные выборы мэра Стамбула
Обновлено вчера в 12:42
Общество
Россияне назвали главные черты советской эпохи
Основной чертой советской эпохи была забота государства о простых людях.
Обновлено в 01:58
Энергетика
Остатков газа на Украине не хватит даже на месяц
Отмечается, что остатков газа не хватит даже на месяц.
Обновлено 22 июня в 21:46
Здоровье
Изумрудный полезный пломбир придумала уральская студентка
Обновлено в 02:15
Политика
Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено вчера в 10:05
Культура
Марат Гельман прокомментировал уход Теодора Курентзиса
Один из бывших руководителей пермской культурной революции Марат Гельман прокомментировал уход Теодора Курентзиса с поста художественного руководителя пермского театра оперы и балета.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею.
Обновлено вчера в 19:43
Экономика
Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет
Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Технологии
Эксперты предупредили о массовой кибератаке на российские компании
Злоумышленники организовали масштабную атаку на российские компании посредством писем, рассылаемых от лица крупных компаний, говорится в заявлении исследовательской компании Group IB.
Обновлено в 02:44
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в понедельник в море Банда у восточных островов Индонезии.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Нижние Серги после драки оцепил ОМОН
После чего в Нижние Серги отправили ОМОН, который до сих пор контролирует въезд в Нижние Серги.
Обновлено вчера в 08:56
Экономика
Baring Vostok оспорил утрату контроля над банком «Восточный»
Evison Holdings (представляет интересы основанного Майклом Калви инвестфонда Baring Vostok) подала апелляцию на решение Арбитражного суда Амурской области о передаче контроля в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна.
Обновлено в 02:54
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Общество
Росконтроль проверил говяжьи сардельки
Эксперты Росконтроля проверили говяжьи сардельки следующих брендов: "ВкусВилл", "Рублевский", "Великолукский мясокомбинат", "Царицыно", "Дым Дымыч/Сохраняя традиции", "Мясницкий ряд" и "Снежана".
Обновлено в 02:24
Экономика
ФАС России инициировала реформу тарифов в плацкартных вагонах
Федеральная антимонопольная служба России предложила провести реформу тарифов на проезд в плацкартных и общих вагонах.
Обновлено в 02:35
Авто
В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона
Специалисты Роскачества дали рекомендации, как защитить автомобили от high-tech взломов и угонов.
Обновлено в 01:00
Авто
В Сети появились первые фотографии внедорожника ГАЗ «Тигр Next»
В преддверии дебюта, в Сети появились первые изображения и видеоролик, на которых продемонстрирована новая генерация вездехода, спроектированная военно-промышленной компанией «Группа ГАЗ».
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес
Подписчики спутали Кристину Асмус с ее младшей сестрой
Оказалось, что на нее очень сильно похожа младшая сестра Карина.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в Приамурье
Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в селе Каникурган Благовещенского района Амурской области, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации, размещенном в понедельник на странице в Instagram.
Обновлено вчера в 23:51