Происшествия

ВВС Словакии подняли истребители для перехвата пассажирского лайнераИзвестия вчера в 23:10

Два истребителя МиГ-29 ВВС Словакии вылетели на перехват пассажирского самолета итальянской авиакомпании Ernest после того, как лайнер перестал отвечать на запросы диспетчеров. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщает портал Airlive.
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По данным портала
, Airbus 320, следовавший рейсом Милан — Харьков, перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров, при этом через некоторое время связь удалось наладить.
RT на русском00:27

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