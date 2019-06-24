ВВС Словакии подняли истребители для перехвата пассажирского лайнераИзвестия вчера в 23:10

с чего всё началось

Два истребителя МиГ-29 ВВС Словакии вылетели на перехват пассажирского самолета итальянской авиакомпании Ernest после того, как лайнер перестал отвечать на запросы диспетчеров. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщает портал Airlive.

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Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Общество В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах Количество бюджетных мест в российских вузах не сократится, заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Общество Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней со шквальным ветром, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.

Общество «Трезвая Россия» назвала регионы с самым высоким уровнем наркомании Специалисты "Трезвой России" назвали регионы с самым высоким уровнем наркомании, сообщают "Известия" со ссылкой на данные организации.

Путешествия Подсчитаны потери из-за прекращения авиасообщения в Грузию Официально российские авиакомпании не прокомментировали возможные потери от запрета полетов в Грузию, однако, по данным источника издания, они будут достаточно серьезными.

Путешествия Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.

Общество Россияне назвали главные черты советской эпохи Основной чертой советской эпохи была забота государства о простых людях.

Политика Климкин пригрозил РФ «новой волной давления» Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.

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Технологии Эксперты предупредили о массовой кибератаке на российские компании Злоумышленники организовали масштабную атаку на российские компании посредством писем, рассылаемых от лица крупных компаний, говорится в заявлении исследовательской компании Group IB.

Происшествия У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3 Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в понедельник в море Банда у восточных островов Индонезии.

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Авто В Сети появились первые фотографии внедорожника ГАЗ «Тигр Next» В преддверии дебюта, в Сети появились первые изображения и видеоролик, на которых продемонстрирована новая генерация вездехода, спроектированная военно-промышленной компанией «Группа ГАЗ».