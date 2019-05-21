Армия и оружие
ВВС США заявили о «перехвате» российских Ту-95 и Су-35 в районе АляскиРИА Новости 11:51
ВВС США в минувшие дни несколько раз "перехватили" российские стратегические бомбардировщики Ту-95 и истребители Су-35 в международном воздушном пространстве в районе Аляски, сообщает командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
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