Армия и оружие
ВВС США впервые применили истребители F-35A в боюРБК вчера в 16:26
Два истребителя американских Военно-воздушных сил (ВВС) F-35A Lightning II в рамках операции «Непоколебимая решимость» нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаю (Wadi Ashai) в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке. Об этом говорится в сообщении на сайте ВВС США.
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Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении»
Обновлено 30 апреля в 22:23
Здоровье
Назван спасающий от ожирения повседневный продукт
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
Террористы 12 раз за месяц пытались обстрелять авиабазу Хмеймим
Обновлено вчера в 20:20
Кино
«Мстители: Финал» установили рекорд сборов за один день в России
Примечательно, что за первый день «Финал» уже собрал больше денег, чем «Миллиард» за неполные две недели проката — касса последнего на сегодня составляет 287 млн рублей.
Обновлено 29 апреля в 13:53
Баскетбол
«Анадолу Эфес» победил «Барселону» и вышел в «Финал четырех» Евролиги
Обновлено вчера в 15:14
Общество
Провокаторы испортили петербуржцам праздник
Обновлено вчера в 11:09
Культура
Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
Обновлено вчера в 21:07
Авто
Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей
Обновлено вчера в 07:48
Политика
Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму
Обновлено вчера в 08:28
Финансы
Как может измениться курс рубля после майских праздников
Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля.
Обновлено вчера в 05:43
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках свиного гриппа в Индии
Роспотребнадзор предупредил россиян, которые планируют поездки в Индию, о продолжающихся с января вспышках свиного гриппа в нескольких штатах этой страны.
Обновлено в 00:07
Происшествия
В торговом центре в Иркутске произошёл пожар
Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Хоккей
Сборная России проиграла шведам на этапе Евротура
Сборная России сыграла дебютный матч на четвертом этапа Евротура против Швеции.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку
Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Экономика
Регионы получат около 2 млрд рублей на повышение производительности труда
Правительство России направило в регионы порядка 2 млрд рублей на проекты по повышению производительности труда.
Обновлено в 02:54
Культура
Названы самые высокооплачиваемые актеры Голливуда в 2019 году
Американский журнал Variety составил список самых высокооплачиваемых звезд Голливуда за 2019 год.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Жители Одессы собрались почтить память погибших 2 мая 2014 года
С утра жители Одессы приходят к Дому профсоюзов напротив Куликова поля, где 2 мая 2014 года в результате беспорядков погибли 48 человек, а свыше 240 получили ранения, несут цветы и фотографии жертв.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Шоу-бизнес
Галкин показал первомайский образ Пугачевой
Максим Галкин и Алла Пугачева вероятно тоже решили развеяться и отправились в путь.
Обновлено в 02:13
Футбол
Моуринью: Клопп ничего не выиграл за 3,5 года, и ему всё ещё доверяют
Посмотрите на стартовый состав «Ливерпуля», лишь пара человек были до прихода Клоппа.
Обновлено в 01:18
Футбол
Голкипер Икер Касильяс перенес инфаркт
Испанский голкипер Икер Касильяс, выступающий в настоящее время за "Порту", перенес инфаркт. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Путин уволил главу ГИБДД по Москве
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено вчера в 10:24
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Физрук» Татьяна Храмова ждет ребенка
Известность пришла к Татьяне Храмовой после сыгранной роли в сериале «Физрук».
Обновлено вчера в 19:01
Авто
В РФ в апреле снизились цены на автомобили с пробегом
Как сообщают эксперты аналитического издания «АВТОСТАТ», в РФ в апреле 2019 года снизились на 1,7 процентов цены на автомобили с пробегом.
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия
В Китае два человека погибли, упав с горки в парке развлечений
Два человека погибли, еще 12 пострадали, включая 6 детей, в результате инцидента на горке в парке развлечений города Чэнду юго-западной китайской провинции Сычуань, говорится в заявлении местного правительства.
Обновлено в 01:15
Политика
Известные россияне призвали бойкотировать продукцию «Мираторга»
Обновлено вчера в 05:27
Политика
Украина выразила России протест против упрощения получения гражданства
Киев выразил протест из-за упрощения процедуры получения российских паспортов украинцами, говорится в заявлении украинского МИД.
Обновлено вчера в 15:21