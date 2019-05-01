Армия и оружие

ВВС США впервые применили истребители F-35A в боюРБК 16:26

Два истребителя американских Военно-воздушных сил (ВВС) F-35A Lightning II в рамках операции «Непоколебимая решимость» нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаю (Wadi Ashai) в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке. Об этом говорится в сообщении на сайте ВВС США.
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ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою

РБК16:26

СМИ: США впервые использовали истребитель F-35A в боевых условиях

ТАСС11:52

США впервые задействовали F-35A в боевой операции

Известия05:31

США впервые применили F-35 в боевых условиях

RT на русском10:15

США впервые использовали истребители F-35A в бою

РИА Новости09:45

США впервые применили истребители F-35A в операции на Ближнем Востоке

РЕН ТВ06:37

США впервые применили F-35 в «бою»

Газета.Ru11:10
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Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба»

Ситуация с нефтепроводом "Дружба" наносит России серьезный имиджевый и материальный ущерб, а также свидетельствует о том, что систему контроля за качеством нефти нужно менять.
Обновлено вчера в 11:01
Футбол

Барселона — Ливерпуль 3:0

Обновлено в 16:26
Политика

Мэй уволила министра обороны Гэвина Уильямсона

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон отправлен в отставку после расследования утечки информации на заседании Совета национальной безопасности.
Обновлено в 13:01
Транспорт

С 1 мая в России появились новые дорожные знаки

В России вступил в силу новый ГОСТ, который предусматривает появление новых дорожных знаков на территории страны, а также уменьшенных знаков.
Обновлено в 04:24
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Дочь Александра Абдулова растет его точной копией

12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено в 06:00
Кино

Назван гонорар Роберта Дауни-младшего за работу в «Мстителях»

Стало известно, какой гонорар получил Роберт Дауни-младший за работу в фильмах франшизы «Мстители».
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Происшествия

В Петербурге арестовали капитана затонувшего катера

Обновлено в 16:59
Экономика

Акции Европы побили рекорд спокойствия

Индекс Stoxx Europe 600 установил новый рекорд апатии: по итогам вторника 17 торговых сессий подряд колебания индекса не превышают 0.5%.
Обновлено в 08:59
Космос

Аномалия в центре Млечного Пути оказалась необъяснимой

Астрономы Массачусетского технологического института в США выяснили, что избыток диффузного гамма-излучения (GCE) в центре Млечного Пути может быть все-таки связан с аннигиляцией темного вещества.
Обновлено вчера в 11:25
Космос

Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019

Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено в 13:32
Происшествия

Во Всеволожске полыхает 800-метровый особняк

Площадь пожара составляет примерно 800 квадратных метров.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Анна Семенович и Анастасия Макеева подрались из-за наряда

Обновлено в 16:00
Гаджеты

Дискретные видеокарты Intel Xe будут поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей

Как сообщает источник, процессорный гигант заявил, что архитектура новых GPU будет в том числе поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей.
Обновлено в 12:44
Политика

Путин подписал закон о «суверенном рунете»

Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 11:52
Общество

В Москве прошло первомайское шествие

Шествие прошло под лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда».
Обновлено в 04:02
Политика

Кадыров отреагировал на извинения Зеленского

Обновлено в 03:39
Игры

С 1 мая игроки получат бесплатный доступ к Star Citizen

С сегодняшнего дня и до 8 мая абсолютно все геймеры имеют возможность бесплатной игры в космический симулятор Star Citizen, а также им позволят испытать самое новое игровое обновление.
Обновлено в 03:37
Происшествия

В Петербурге задержаны более 60 участников первомайских шествий

Еще более 15 человек были задержаны во время первомайских шествий. Среди них был депутат заксобрания Петербурга Максим Резник.
Обновлено в 10:10
Футбол

Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020

Президент подписал закон о подготовке и проведении в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.
Обновлено в 14:27
Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Сергей и Софья Капковы развелись спустя четыре года после свадьбы

Сергей Капков развелся с супругой Софьей после четырех лет брака. Как удалось выяснить журналистам, бизнесвуман сама подала на развод.
Обновлено в 05:00
Музыка

Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»

Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".
Обновлено в 14:32
Спорт

Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено в 13:11
Политика

Украина протестует против упрощения получения гражданства России

В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.
Обновлено в 13:53
Политика

В Венесуэле победил мир, заявил Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что народу страны удалось обеспечить мир.
Обновлено в 16:31
Происшествия

Один человек пострадал в ДТП в Лефортовском тоннеле в Москве

В результате пострадал водитель легковой машины, его осматривают медики.
Обновлено в 16:52
Общество

Южный вестибюль станции метро «Спортивная» работает только на вход

Южный вестибюль станции московского метро "Спортивная" временно работает только для входа пассажиров, сообщает в среду столичная подземка в Twitter.
Обновлено в 14:38
Авто

Назван топ-10 «проклятых» автомобилей

Обновлено в 07:48
Теннис

Шарапова снялась с турнира в Риме

Обновлено в 16:00
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