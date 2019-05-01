Армия и оружие

США впервые использовали истребители F-35A в боюРИА Новости 09:45

ВВС США впервые использовали истребители F-35A в боевых условиях. Об этом сообщается на сайте Военно-воздушных сил. Военные использовали два истребителя в рамках операции "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) в Ираке.
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США впервые использовали истребители F-35A в бою

РИА Новости09:45

СМИ: США впервые использовали истребитель F-35A в боевых условиях

ТАСС11:52

США впервые применили F-35 в «бою»

Газета.Ru11:10

США впервые применили F-35 в боевых условиях

RT на русском10:15

ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою

РБК16:26

США впервые применили истребители F-35A в операции на Ближнем Востоке

РЕН ТВ06:37

США впервые задействовали F-35A в боевой операции

Известия05:31
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:22, Ашберн
Наука

Тли оказались способны жертвовать собой ради «домашнего ремонта»

Обновлено вчера в 05:20
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам ВОВ

Обновлено в 05:59
Общество

Названы самые разочаровывающие достопримечательности Европы

Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» названа туристами самой разочаровывающей достопримечательностью в Европе.
Обновлено 29 апреля в 06:46
Футбол

«Барселона» нанесла крупное поражение «Ливерпулю»

В Барселоне, на стадионе "Камп Ноу" прошел первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:00
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Общество

С ними не стоит спорить, эти знаки Зодиака всегда «правы»

Овен Интересный подопечный Огненной стихии, который спорить не умеет, но и переспорить его невозможно.
Обновлено в 01:30
Происшествия

У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга

Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие

Мадуро: США начнут вторжение в случае применения силы против оппозиции

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в случае применения силы против протестующих США воспользовались бы "бойней" и начали бы военное вторжение в страну.
Обновлено в 18:20
Общество

В Британии восхитились участницами конкурса «Краса Росгвардии»

Обновлено в 07:25
Кино

«Комедия-реквием»: в сентябре состоится премьера документального фильма про Свердловскую киностудию

Премьера нового документального фильма Алексея Федорченко об особенностях кинопроизводства в России «Кино эпохи перемен» состоится в сентябре.
Обновлено в 17:35
Общество

Провокаторы испортили петербуржцам праздник

Обновлено в 11:09
Космос

Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019

Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено в 13:32
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Авто

Специалисты Hennessey показали Ford Ranger VelociRaptor

Тюнинг-ателье Hennessey Performance решило поработать над пикапом Ford Ranger, после чего он получил приставку VelociRaptor.
Обновлено в 06:57
Политика

В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»

Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено вчера в 13:54
Музыка

Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»

Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".
Обновлено в 14:32
Политика

Делегация США пошла против НАТО на демонстрации в Крыму

Делегация общественных деятелей из Соединенных Штатов Америки стала участницей первомайской демонстрации в Крыму.
Обновлено в 08:13
Экономика

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Политика

Зеленский выбрал главу своей администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
Обновлено в 18:44
Происшествия

Город у черного горя: Киев готовится к новым беспорядкам в Одессе

"Герой" с дробовиком Следствие по событиям 2 мая 2014 года в Одессе с самого начала разделили на несколько уголовных производств.
Обновлено в 17:02
Политика

Мадуро признал необходимость «исправления ошибок» в Венесуэле

Венесуэльский президент Николас Мадуро на первомайской демонстрации заявил о намерении принять "план", чтобы "исправить ошибки", передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:11
Происшествия

В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы

В Стерлитамаке обнаженная женщина прошлась по улицам города. Видео опубликовано ГТРК "Башкортостан".
Обновлено в 13:00
Футбол

Эриксен согласовал условия личного контракта с «Реалом»

По информации источника, стороны согласовали условия личного контракта 27-летнего футболиста.
Обновлено в 09:18
Космос

В Роскосмосе назвали сроки старта «Ангары» с новым разгонным блоком

В Роскосмосе назвали сроки полета ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с новым экологичным разгонным блоком «Персей».
Обновлено в 10:16
Происшествия

Китайская семья дала взятку в $6,5 млн за поступление дочери в Стэнфорд

За поступление своей дочери в престижный Стэнфордский университет китайская семья заплатила 6,5 миллиона долларов.
Обновлено в 15:46
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Авто

Назван топ-10 «проклятых» автомобилей

Обновлено в 07:48
Авто

Опубликованы первые фото новой Lada Granta Sport

Начало производства запланировано на август нынешнего года, а в начале лета может появиться «переходная» модификация Drive Active, которая получит новый дизайн и подвеску, но прежний двигатель мощностью 98 или 106 л.с. Как и модель Vesta Sport, обновлённая Granta Sport будет выпускаться небольшими партиями подразделением Lada Sport.
Обновлено вчера в 13:55
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес

Выступление Настасьи Самбурской вырезали из эфира Первого канала

Настасья Самбурская разразилась гневной тирадой в адрес руководства Первого канала, посмотрев премию «Шансон года», которую показали сегодня вечером.
Обновлено в 18:00
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