Армия и оружие
ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурмаВзгляд.ру 01:31
Военно-воздушные силы США предупредили, что будут защищать базу «Зона 51» в Неваде от штурма, на который записалось уже 1 млн желающих увидеть инопланетян.
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Таинственную военную базу США пообещали защитить от охотников за инопланетянами
Lenta.ruвчера в 20:02
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
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Бетербиев может провести объединительный бой с Гвоздиком
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Экономика
Mail.ru Group нашла партнера для развития киберспортивного бизнеса
После закрытия сделки у Mail.ru Group останется 49% Esforce, но спустя три года компания может изменить размер принадлежащей ей доли в большую или меньшую сторону, в зависимости от операционных показателей объединенной компании, говорится в сообщении Mail.ru Group.
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Политика
«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций
Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
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Общество
Более 7,4 миллиона жителей КНР оказались в зоне стихийных бедствий
Более 7,4 млн жителей китайской провинции Юньнань оказались в зоне стихийных бедствий, сообщил представитель управления по чрезвычайным ситуациям провинции Сяо Лимин.
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В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Обновлено вчера в 12:50
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России
Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
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Недвижимость
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Число ипотечных кредитов, выданных в Москве в первом полугодии 2019 года, выросло в годовом выражении к аналогичному периоду прошлого года на 12% - до 42,372 тысячи договоров, говорится в пресс-релизе управления Росреестра по Москве.
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Армия и оружие
Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданской авиации
Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданских самолетов через несколько месяцев ограничений из-за конфликта с Индией, сообщает Times of India.
Обновлено в 01:28
Культура
В Бостоне проходит симпозиум Международного Общества Достоевского
В работе симпозиума принимают участие такие видные ученые из России, как президент Международного общества Достоевского Владимир Захаров, президент Фонда Достоевского Игорь Волгин, президент Российского общества Достоевского Борис Тихомиров, директор «Музей-квартира Ф. М. Достоевского» Павел Фокин и другие.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Финансы
Экономисты допустили пересмотр планов ЦБ по снижению ключевой ставки
Возобновившееся в 2019 году снижение ключевой ставки ЦБ может затянуться до 2021–2022 годов и завершиться не на уровне около 6,5% годовых, как предполагается сейчас, а около 5,5%, говорится в аналитической записке «ВТБ Капитала» (есть у РБК).
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Турция отреагировала на санкции ЕС
В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Технологии
Пассажиры «Ситимобила» смогут купить у таксистов газировку и чипсы
Проект позволит «Ситимобилу» расширить сервис и увеличить лояльность клиентов, а водителям дополнительно заработать, рассуждает представитель «Ситимобила».
Обновлено вчера в 17:03
Авто
Опубликованы снимки салона новой Skoda Octavia
Skoda Octavia следующего поколения получила оформление интерьера в стиле последнего Volkswagen Golf.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
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Энергетика
Газопровод «Северный поток» остановили на ремонт до конца месяца
Газопровод «Северный поток» между Россией и Германией остановили на плановый ремонт до 30 июля.
Обновлено в 03:15
Происшествия
На российском пляже найдены тела семерых человек
Обновлено в 01:32
Происшествия
19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике
Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.
Обновлено вчера в 15:33
Транспорт
Участки путей метро оснастили технологией по уменьшению шума
Столичная подземка оборудовала участки путей 11 линий инновационной технологией, которая позволяет уменьшить вибрацию и уровень шума с 80 до 72 децибел.
Обновлено в 00:40
Политика
США предложат России новый договор по ядерному оружию
Обновлено вчера в 19:34
Экономика
В России рекордно упали цены на сахар
Оптовые цены на сахар в России в июне 2019 года упали на 27,5 процента по сравнению с ноябрем прошлого года.
Обновлено в 01:41
Политика
Политологи составили рейтинг глав регионов России
«Минченко консалтинг» составил рейтинг новых глав регионов с худшим политическим менеджментом.
Обновлено в 00:26
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Политика
Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
На Украине вступил в силу закон о государственном языке
На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки
Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Столтенберг поклялся ответить России на выход из ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ответить российской стороне, если та выйдет вслед за США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 23:38
Футбол
Инсинье назвал предательством переход Сарри в «Ювентус»
Вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился мнением о назначении бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
В Ярославле «инкассатор» увез на велосипеде пять миллионов рублей
Переодетому инкассатором мошеннику сотрудники фирмы отдали более пяти миллионов рублей.
Обновлено в 02:17
Общество
Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.
Обновлено вчера в 05:43