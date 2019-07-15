Армия и оружие
ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурмаВзгляд.ру 01:31
Военно-воздушные силы США предупредили, что будут защищать базу «Зона 51» в Неваде от штурма, на который записалось уже 1 млн желающих увидеть инопланетян.
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Таинственную военную базу США пообещали защитить от охотников за инопланетянами
Lenta.ruвчера в 19:44
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 01:47, Вашингтон
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