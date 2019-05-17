Армия и оружие

ВВС США показали видео сброса новых 13-тонных бомб GBU-57REGNUM 14:58

ВВС США обнародовали видеозапись полигонного применения новейших 13-тонных авиабомб GBU-57. Видеоролик был размещён на видеохостинге YouTube. Запись демонстрирует сброс двух бомб со стратегического бомбардировщика B-2 Spirit и поражения обозначенной цели.
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США испытали две сверхмощные бомбы

Газета.Ru13:10

США испытали две сверхмощные авиабомбы

Вести.Ru11:06

США испытали сверхмощную авиабомбу GBU-57

Известия10:20

США провели испытания сверхмощной бомбы против бункеров

Московский Комсомолец10:44

Видео: американский B-2 Spirit сбросил две гигантские авиабомбы

РЕН ТВ07:33

Видео: B-2 сбросил две гигантские бомбы

Российская газета05:30

ВВС США опубликовали видео сброса двух гигантских авиабомб

Профиль06:23
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Футбол

ЦСКА победил «Реал» и вышел в финал Евролиги

Обновлено в 17:10
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Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено в 14:07
Футбол

Ханни и Селихов пропустят матч «Спартака» с «Крыльями Советов»

Как сообщает официальный сайт «Спартака», Софьян Ханни и Александр Селихов не помогут команде в матче 29-го тура РПЛ.
Обновлено в 17:02
Политика

Глава оперативного управления МВД уходит в отставку

Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Армия и оружие

Истребители Су-35 вылетели на перехват израильских боевых самолётов

Истребители ВКС России были подняты для перехвата израильских самолётов.
Обновлено в 16:06
Авто

Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа

Новую модель Skoda Octavia, которая будет выпущена до конца текущего года, показали без камуфляжа.
Обновлено в 17:18
Футбол

Черевченко может возглавить «Црвену Звезду»

Обновлено в 12:19
Происшествия

Поступило сообщение об угрозе взрыва у метро «Сокол»

Источник в экстренных службах проинформировал о поступлении сообщения об угрозе взрыва у метро "Сокол" в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 17:41
Музыка

Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:37
Политика

Глава МИД Украины Павел Климкин уходит в отставку

После избрания Владимира Зеленского, господин Климкин заявлял журналистам, что предложит новому президенту Украины уволить его с должности главы МИДа, чтобы позволить главе государства самому выбрать министров.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Задержано руководство нижегородского ХК «Торпедо»

Задержаны финансовый и исполнительный директора нижегородского ХК «Торпедо» Наталья Еремина и Сергей Малютин.
Обновлено в 09:14
Путешествия

Конюхов рассказал о трудностях своей экспедиции через океан

Штормовые ветра сопровождали Федора Конюхова большую часть его экспедиции на весельной лодке через океан.
Обновлено в 16:12
Политика

Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти на Украину

Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины в связи с отсутствием там свободных резервуаров для откачки некачественного сырья.
Обновлено в 10:00
Культура

Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
Обновлено в 15:39
Политика

Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет

Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
Обновлено в 13:11
Общество

Глава стройфирмы рассказал, как депутат Резник вымогал у него деньги

Обновлено в 14:48
Музыка

Лазарев прошёл в финал «Евровидения»

Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 18:51
Футбол

Аллегри ушел с поста главного тренера «Ювентуса»

Обновлено в 07:40
Происшествия

Завершена расшифровка черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку бортовых самописцев (черных ящиков) самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:41
Происшествия

На помощь девочке, упавшей в колодец, отправили еще одного ребенка

Обновлено в 14:18
Авто

В честь 100-летия Bentley выпустила эксклюзивную книгу

Обновлено в 02:28
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено в 16:20
Политика

Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко

Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
Обновлено в 06:15
Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено в 16:17
Футбол

«Спартак» заинтересован в полузащитнике «Брюгге»

Как стало известно "СЭ", в сферу интересов красно-белых попал 26-летний атакующий хавбек "Брюгге" Ханс Ванакен.
Обновлено в 15:28
Политика

Глава ОСК заявил о необходимости обеспечить Россию вертолетоносцами

В 2011 году власти России заключили контракт на покупку у Франции двух вертолетоносцев «Мистраль».
Обновлено в 13:23
Общество

Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

Обновлено в 12:09
Происшествия

Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани

Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено в 16:44
Политика

Зеленский хочет начать переговоры с РФ по Донбассу

Член штаба избранного президента Украины Руслан Стефанчук в украинском телеэфире сообщил о готовности Владимира Зеленского начать переговоры с Россией по Донбассу в рамках «нормандского формата».
Обновлено в 17:14
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова заявила, что без макияжа выглядит на 25 лет

Мария Кожевникова без макияжа Напомним, что в свои 34 года Кожевникова воспитывает троих сыновей от предпринимателя Евгения Васильева, с которым состоит в незарегистрированном браке.
Обновлено в 11:12
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