Армия и оружие
ВВС США намерены создать мишени в виде российского истребителя Су-57iReactor 06:06
Ведомство Пентагона США направило обращение к конструкторским компаниям с предложением создать мишени для тренировки перехвата, которые должны выглядеть, как российский истребитель Су-57. Кроме того, в заказе говорилось о воспроизведении китайских FC-31 и J-20.
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с чего всё началось
Военно-воздушное министерство США, с заявкой которого ознакомился RT, разместило запрос для поиска потенциальных подрядчиков, способных создать воздушные цели, имеющие характеристики таких «продвинутых самолётов противников», как российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31 (также известный как J-31).RT на русском01:19
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