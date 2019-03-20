ВВС США намерены создать мишени в виде российского истребителя Су-57iReactor 06:06

Военно-воздушное министерство США, с заявкой которого ознакомился RT, разместило запрос для поиска потенциальных подрядчиков, способных создать воздушные цели, имеющие характеристики таких «продвинутых самолётов противников», как российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31 (также известный как J-31).

с чего всё началось

Ведомство Пентагона США направило обращение к конструкторским компаниям с предложением создать мишени для тренировки перехвата, которые должны выглядеть, как российский истребитель Су-57. Кроме того, в заказе говорилось о воспроизведении китайских FC-31 и J-20.

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