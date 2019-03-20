Армия и оружие

ВВС США намерены создать мишени в виде российского истребителя Су-57iReactor 06:06

Ведомство Пентагона США направило обращение к конструкторским компаниям с предложением создать мишени для тренировки перехвата, которые должны выглядеть, как российский истребитель Су-57. Кроме того, в заказе говорилось о воспроизведении китайских FC-31 и J-20.
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с чего всё началось

ВВС США намерены разработать имитирующие российский Су-57 цели

Военно-воздушное министерство США, с заявкой которого ознакомился RT, разместило запрос для поиска потенциальных подрядчиков, способных создать воздушные цели, имеющие характеристики таких «продвинутых самолётов противников», как российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31 (также известный как J-31).
RT на русском01:19

Подробнее о событии

ВВС США намерены разработать имитирующие российский Су-57 цели

RT на русском01:19

ВВС США ищут подрядчиков для создания целей, имитирующих Су-57

РИА Новости02:38

Враги по сценарию

Российская газета12:56

ВВС США приступили к разработке имитирующих российский Су-57 целей

Газета.Ru02:31

Эксперт высказался о намерении США создать имитацию российских и китайских истребителей

Телеканал 360°11:23

США ищут разработчиков мишеней с характеристиками Су-57

REGNUM01:48

США разрабатывают воздушные цели, имитирующие истребители России и Китая

Комсомольская правда03:22
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Армия и оружие

Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота

Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
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Происшествия

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Беглов отправил в отставку главу комитета по печати Санкт-Петербурга

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Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.
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Армия и оружие

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Силы безопасности Турции задержали в Стамбуле боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), намеревавшегося совершить теракт в республике.
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Волейболистки московского «Динамо» вылетели из Лиги чемпионов

Турецкий "Вакыфбанк" обыграл московское "Динамо" в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов - 3:0.
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Сотрудники «Центра Э» попросили отменить спектакль Театра.doc

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Франция предъявила Керимову новые обвинения

Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.
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Российский МИД вызвал посла Чехии

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Футбол

Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб

Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.
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Наука

Полицейскую собаку клонировали в Китае

В Sinogene Biotechnology сообщают, что рождение Куньсюня открывает новые возможности в клонировании выдающихся полицейских собак и может значительно сократить время на обучение и тренировку животных.
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Семья получила штраф за уход с похорон на 14 секунд позже положенного

В Британия семья получила штраф за то, что завершила похороны члена семья на 14 секунд позже заявленного времени, пишет Grimsby Telegraph.
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Экономика

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Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) достаточен, чтобы уже в мае начать доплаты к пенсиям по новому порядку сверх прожиточного минимума пенсионера.
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В Литве потребовали запретить Лепсу въезд в страну

Партия консерваторов Литвы требует запретить въезд в страну известному российскому певцу Григорию Лепсу (настоящая фамилия - Лепсверидзе).
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По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Сама статья УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.
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На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника

«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
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В декабре 2018 года 12-летняя девочка из деревни Томсино Себежского района написала письмо Путину, в котором пожаловалась на жизненные трудности и попросила помочь в покупке мини-трактора.
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На Урале задержаны подозреваемые в убийстве четырех человек

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Началову похоронят рядом с Малашенко

Обновлено в 10:46
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