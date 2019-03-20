Армия и оружие

ВВС США начали поиск подрядчиков для создания имитации Су-57Взгляд.ру 05:05

В заявке ВВС США говорится, что ведомство ищет подрядчиков для создания воздушных целей, которые способны имитировать на учениях российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31.
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ВВС США намерены разработать имитирующие российский Су-57 цели

Военно-воздушное министерство США, с заявкой которого ознакомился RT, разместило запрос для поиска потенциальных подрядчиков, способных создать воздушные цели, имеющие характеристики таких «продвинутых самолётов противников», как российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31 (также известный как J-31).
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Эксперт высказался о намерении США создать имитацию российских и китайских истребителей

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РИА Новости02:38

ВВС США приступили к разработке имитирующих российский Су-57 целей

Газета.Ru02:31

США намерены разработать имитирующие российский Су-57 цели

Российская газета02:50

ВВС США намерены разработать имитирующие российский Су-57 цели

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