ВВС США начали поиск подрядчиков для создания имитации Су-57Взгляд.ру 05:05

Военно-воздушное министерство США, с заявкой которого ознакомился RT, разместило запрос для поиска потенциальных подрядчиков, способных создать воздушные цели, имеющие характеристики таких «продвинутых самолётов противников», как российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31 (также известный как J-31).

с чего всё началось

В заявке ВВС США говорится, что ведомство ищет подрядчиков для создания воздушных целей, которые способны имитировать на учениях российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31.

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