Армия и оружие
ВВС США начали поиск подрядчиков для создания имитации Су-57Взгляд.ру 05:05
В заявке ВВС США говорится, что ведомство ищет подрядчиков для создания воздушных целей, которые способны имитировать на учениях российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Военно-воздушное министерство США, с заявкой которого ознакомился RT, разместило запрос для поиска потенциальных подрядчиков, способных создать воздушные цели, имеющие характеристики таких «продвинутых самолётов противников», как российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31 (также известный как J-31).RT на русском01:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 10:55, Ашберн
Политика
Россия отказалась от транзита газа через Украину
"Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.
Обновлено в 10:07
Политика
Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
Лавров: новые элементы ПРО США смогут поражать объекты на орбите
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что размещение США элементов противоракетной обороны (ПРО) в космосе будет угрожать космическим объектам неугодных Вашингтону стран.
Обновлено в 07:05
Политика
Мэй попросила ЕС перенести Brexit на 30 июня
Премьер Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года.
Обновлено в 08:22
Хоккей
Никита Кучеров занял четвертое место в рейтинге Ассоциации игроков НХЛ
Лучший бомбардир текущей регулярки НХЛ Никита Кучеров занял четвертое место — 3,7% голосов.
Обновлено в 10:18
Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Ваенга отменила концерты из-за болезни
Певица Елена Ваенга отменила концерты из-за болезни. Об этом она сообщила в Instagram.
Обновлено в 07:23
Спорт
Тарасова о короткой программе Медведевой: любят Женьку и будут любить
Российский тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление фигуристки Евгении Медведевой во время короткой программы на чемпионате мира в Японии.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Елену Беркову
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Игры
Konami анонсировала юбилейные сборники Castlevania и Contra
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят рядом с Игорем Малашенко
Обновлено в 09:59
Наука
Риск ранней смерти может уменьшать одна прогулка в неделю
«Люди, которые раз в неделю прогуливались на свежем воздухе в течение 10 минут, имели на 18% уменьшенный риск ранней смерти», - констатировали специалисты.
Обновлено вчера в 07:58
Экономика
Медведев подписал программу развития РЖД до 2025 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал долгосрочную программу развития РЖД на период до 2025 года.
Обновлено в 08:59
Происшествия
В Альпах турист записал на видео, как снежная лавина накрыла лыжников
В австрийских Альпах снежная лавина накрыла группу горнолыжников, которые катались на трассе.
Обновлено в 07:16
Театры
Скончался оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Политика
Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета
Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета игрокам НХЛ Артемию Панарину и Никите Задорову.
Обновлено в 06:32
Общество
Беглов и Ведерников помогут семье школьницы, написавшей письмо Путину
Власти Петербурга помогут погасить долги семье школьницы Таси Перчиковой из Томсино, которая написала письмо президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Стрингера 47news угрожают утопить охранники «дочки» «Газпрома»
Сотрудники охраны объекта компании «Газпром социнвест», которая строит в Ленобласти логистический центр за 15 млрд рублей, 20 марта заблокировали внештатного оператора 47news во Всеволожском районе, рядом с поселком Лесное.
Обновлено в 09:10
Финансы
Россияне заплатят за повышение НДС 460 млрд рублей
«При сохранении стабильных цен на нефть, валютного курса, динамики ВВП на уровне 2% и инфляции в размере 4% прирост доходов консолидированного бюджета в 2019 году за счет повышения ставки НДС составит почти 800 млрд рублей», — пишет газета.
Обновлено вчера в 19:01
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold впервые показали на живом видео
Компания Samsung впервые показала на видео свой новый продукт гибкую модификацию Galaxy Fold.
Обновлено вчера в 17:55
Общество
Росстат сравнил чувства и тревоги у бедных и богатых россиян
У граждан с высокими и средними доходами чувство одиночества возникает значительно реже: 16,7% россиян с высокими доходами и 23,8% россиян со средними доходами сообщили, что испытывают это чувство.
Обновлено в 00:30
Космос
В NASA обнаружили в космосе сверхбыстрый пульсар
Обновлено в 09:29
Происшествия
Девушка и парень задержаны по факту убийства семьи из четырех человек
"В городе Полевской правоохранительными органами по горячим следам установлены и задержаны подозреваемые мужчина и женщина по уголовному делу об убийстве четырех человек", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Полиция сняла с рейса Сочи–Москва двух дебоширов
Сотрудники правоохранительных органов сняли с авиарейса Сочи–Москва двух пассажиров, которые во время посадки на борт самолета оскорбляли с использованием нецензурной лексики других граждан и экипаж, сообщает 20 марта «РИА Новости» со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Телеведущий Иващенко рассказал, что у Началовой диагностировали рак
Обновлено вчера в 15:29
Общество
Большинство россиян высказались за гендерное равенство
Большинство россиян (62%) считают, что нужно стремиться к полному равенству прав мужчин и женщин, однако 13% считают это невозможным.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
СМИ назвали срок принятия на вооружениие гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Планируется, что государственные испытания ракеты со штатных морских носителей завершатся в 2022 году, а на боевое дежурство на кораблях и подлодках "Циркон" поставят с 2023 года.
Обновлено в 09:24