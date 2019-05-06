Армия и оружие

ВВС США лазером сбили ракеты в воздухеГазета.Ru вчера в 22:41

ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
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ВВС США сбили ракеты в воздухе лазером

Взгляд.ру04:57

Американцы сбили лазером ракеты, запущенные в воздухе

Naked Science04 мая в 08:47

ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе

РИА Новости02:36

ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе

Газета.Ruвчера в 22:41

Военный лазер США успешно сбил ракеты в воздухе

Life.ruвчера в 18:11

Лазер ВВС США сбил ракеты в воздухе

Lenta.ruвчера в 17:26

Лазерная установка сбила несколько летящих ракет в США

Российская газета04:14
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 07:19, Ашберн
Происшествия

Минтранс не увидел оснований для приостановки полетов SSJ 100

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что оснований для приостановки полетов лайнеров Sukhoi Superjet 100 нет.
Обновлено в 05:34
Общество

Сбой произошел в работе «ВКонтакте»

Обновлено в 07:02
Происшествия

СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Происшествия

При крушении самолета в Шереметьево пострадал гражданин Украины

Гражданин Украины пострадал в результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:39
Политика

Депутат Рады Семенченко призвал «обезлюдить Донбасс»

Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 05:46
Политика

Песков прокомментировал слова Помпео о визите Ким Чен Ына в Россию

Связывать решение КНДР о проведении ракетных пусков с визитом северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию абсолютно некорректно, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:16
Происшествия

После авиакатастрофы в Мурманской области объявлен траур

Обновлено вчера в 19:38
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

Обновлено в 03:50
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима позвали в британское телешоу

Обновлено в 00:11
Происшествия

«Черные ящики» лайнера SSJ-100 переданы специалистам для расшифровки

Обновлено в 02:59
Политика

SCMP: Китай пересматривает переговоры с США

Ранее сообщалось, что Китай может отменить переговоры после заявления президента США Дональда Трампа по поводу ввода пошлин на некоторые китайские товары.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Здоровье

В России вступили в силу новые правила диспансеризации

В России вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии командира сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 06:19
Религия

Радоница в этом году выпала на 7 мая

Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

На Украине автомобиль с 23 туристами упал в реку

На Украине автомобиль, в котором находились 23 туриста, упал в реку. Инцидент произошёл в Ивано-Франковской области.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева получила от Путина бриллиантовые серьги с жемчугом

Владимир Путин передал актрисе роскошные бриллиантовые серьги, оформленные камеей и жемчугом.
Обновлено в 01:27
Политика

В ЛНР начали прием документов на получение российского гражданства

Миграционная служба самопровозглашенной Луганской народной республики начала прием заявлений на получение российского гражданства, сообщил заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.
Обновлено в 04:18
Футбол

«Челси» попал в Лигу чемпионов на следующий сезон

«Челси» за тур до конца чемпионата Англии обеспечил себе попадание в Лигу чемпионов на сезон-2019/20.
Обновлено вчера в 14:20
Политика

Главу о крымских татарах уберут из учебника по истории Крыма

Власти Крыма пообещали изъять из школьного учебника по истории главу о роли крымских татар в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 06:42
Наука

Иммунный фермент защищает от диабета

Регуляторные Т-лимфоциты с помощью специального фермента подавляют воспаление, которое может привести к диабету второго типа.
Обновлено 04 мая в 01:09
Политика

Генпрокурор Украины заявил, что не хочет уходить в отставку

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вновь заявил о готовности уйти в отставку.
Обновлено в 07:05
Авто

«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн «преемника» Lada 4x4

"АвтоВАЗ" зарегистрировал патент на дизайн нового автомобиля сегмента SUV.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Участник Казанского марафона умер во время забега

В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.
Обновлено в 06:47
Футбол

Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»

Обновлено в 05:45
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Авто

Audi разработает водородные модели

По мнению специалистов, в течение этого года Audi представит 6-е поколение водородных топливных элементов, а спустя два года будет запущено мелкосерийное производство электромобилей на топливных элементах.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Пилот разбившегося в Шереметьево авиалайнера SSJ100 рассказал о катастрофе

После взлета из Шереметьево в авиалайнер, принадлежащий компании «Аэрофлот», ударила молния.
Обновлено в 06:14
Политика

Султан Брунея объявил мораторий на казнь за гомосексуализм

Новое законодательство Брунея исключит смертную казнь за однополый секс, супружеские измены и изнасилования.
Обновлено в 06:57
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