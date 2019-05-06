Армия и оружие

ВВС США лазером сбили ракеты в воздухеГазета.Ru вчера в 22:41

ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе

Газета.Ruвчера в 22:41

Лазерная установка сбила несколько летящих ракет в США

Российская газета04:14

ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе

РИА Новости02:36

ВВС США сбили ракеты в воздухе лазером

Взгляд.ру04:57

Военный лазер США успешно сбил ракеты в воздухе

Life.ruвчера в 18:11

Лазер ВВС США сбил ракеты в воздухе

Lenta.ruвчера в 17:26

Американцы сбили лазером ракеты, запущенные в воздухе

Naked Science04 мая в 08:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:48, Ашберн
Происшествия

На месте пожара SSJ-100 в Шереметьево обнаружили «черные ящики»

Обновлено в 03:46
Происшествия

В СК озвучили версии авиакатастрофы в Шереметьево

Следствием в настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего в минувшее воскресенье в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:34
Футбол

Влашич определился с местом продолжения карьеры

Хавбек ЦСКА Никола Влашич, правами на которого владеет "Эвертон", высказался о своем будущем.
Обновлено в 05:15
Происшествия

В авиакатастрофе в Шереметьево погибли 26 жителей Мурманской области

В самолете, который сгорел в Шереметьево накануне вечером, погибли 26 жителей Мурманской области.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Политика

Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после вступления новоизбранного президента Владимира Зеленского в должность подаст в отставку.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Участник марафона в Казани умер от сердечного приступа

Мужчина 1981 года рождения умер, по предварительным данным, от сердечного приступа, проходя дистанцию традиционного Казанского марафона.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Из-за пожара на борту SSJ 100 Аэрофлот отменяет рейсы из Шереметьево

Аэрофлот внёс изменения в расписание своих рейсов из-за закрытия взлётно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 15:56
Футбол

Журналисты в суде поздравили Кокорина с чемпионством «Зенита»

Перед началом очередного заседания Пресненского суда Москвы журналисты поздравили подсудимого, форварда «Зенита» Александра Кокорина, с завоеванием его командой титула чемпиона России по футболу в сезоне-2018/19.
Обновлено в 05:31
Кино

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

Фильм «Мстители: Финал» за два уикенда собрал рекордные $2,189 млрд.
Обновлено вчера в 18:05
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Здоровье

В поликлинике Екатеринбурга вопреки необходимости не стали обследовать ребенка

С жалобой на невозможность получения помощи в районной поликлинике, к которой мальчик прикреплен по прописке, к зампреду соцкомитета Заксобрания Свердловской области Евгению Зяблицеву обратилась бабушка ребенка, передает "Уралинформбюро".
Обновлено в 04:31
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено в 02:29
Авто

В России упал спрос на праворульные автомобили

Обновлено в 01:52
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

Обновлено в 00:55
Происшествия

Звезды выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

Обновлено в 03:41
Происшествия

Из сгоревшего в Шереметьеве самолёта извлекли тела 41 погибшего

Обновлено в 05:32
Происшествия

«Сел с огоньком». Работники Шереметьево посмеялись над посадкой горящего SSJ-100

Сотрудники аэропорта Шереметьево в Москве, где накануне произошло возгорание самолета SSJ-100, из-за которого погиб 41 человек, посмеялись над посадкой горящего лайнера.
Обновлено в 04:40
Политика

Владимир Зеленский вышел из бизнеса

Избранный президент Украины Владимир Зеленский вышел из бизнеса. Об этом рассказал его бизнес-партнер Сергей Шефир.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено вчера в 16:45
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура

Обновлено вчера в 14:42
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия

Депутата Госдумы заподозрили в стрельбе из автомата возле жилых домов

Обновлено в 03:07
Политика

Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен

Администрация Владимира Зеленского продолжит курс на вступление Украины в НАТО и Евросоюз, заявил представитель штаба избранного президента Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

55-летняя солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла из комы

1 июня 2018 года 55-летняя солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:33
Политика

Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму

Обновлено в 00:07
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Авто

Новые модели Hyundai получат спортивную внешность

Скоро будущие модели Hyundai получат более спортивный дизайн.
Обновлено в 00:49
Общество

«Бессмертный полк» прошел по Токио

В третий раз в Токио прошла акция "Бессмертный полк".
Обновлено в 02:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное