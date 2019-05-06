Армия и оружие
ВВС США лазером сбили ракеты в воздухеГазета.Ru вчера в 22:41
ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
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Происшествия
В СК озвучили версии авиакатастрофы в Шереметьево
Следствием в настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего в минувшее воскресенье в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:34
Футбол
Влашич определился с местом продолжения карьеры
Хавбек ЦСКА Никола Влашич, правами на которого владеет "Эвертон", высказался о своем будущем.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В авиакатастрофе в Шереметьево погибли 26 жителей Мурманской области
В самолете, который сгорел в Шереметьево накануне вечером, погибли 26 жителей Мурманской области.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Политика
Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после вступления новоизбранного президента Владимира Зеленского в должность подаст в отставку.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Участник марафона в Казани умер от сердечного приступа
Мужчина 1981 года рождения умер, по предварительным данным, от сердечного приступа, проходя дистанцию традиционного Казанского марафона.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Из-за пожара на борту SSJ 100 Аэрофлот отменяет рейсы из Шереметьево
Аэрофлот внёс изменения в расписание своих рейсов из-за закрытия взлётно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 15:56
Футбол
Журналисты в суде поздравили Кокорина с чемпионством «Зенита»
Перед началом очередного заседания Пресненского суда Москвы журналисты поздравили подсудимого, форварда «Зенита» Александра Кокорина, с завоеванием его командой титула чемпиона России по футболу в сезоне-2018/19.
Обновлено в 05:31
Кино
Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд
Фильм «Мстители: Финал» за два уикенда собрал рекордные $2,189 млрд.
Обновлено вчера в 18:05
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Здоровье
В поликлинике Екатеринбурга вопреки необходимости не стали обследовать ребенка
С жалобой на невозможность получения помощи в районной поликлинике, к которой мальчик прикреплен по прописке, к зампреду соцкомитета Заксобрания Свердловской области Евгению Зяблицеву обратилась бабушка ребенка, передает "Уралинформбюро".
Обновлено в 04:31
Авто
В России упал спрос на праворульные автомобили
Обновлено в 01:52
Происшествия
«Сел с огоньком». Работники Шереметьево посмеялись над посадкой горящего SSJ-100
Сотрудники аэропорта Шереметьево в Москве, где накануне произошло возгорание самолета SSJ-100, из-за которого погиб 41 человек, посмеялись над посадкой горящего лайнера.
Обновлено в 04:40
Политика
Владимир Зеленский вышел из бизнеса
Избранный президент Украины Владимир Зеленский вышел из бизнеса. Об этом рассказал его бизнес-партнер Сергей Шефир.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска
Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Происшествия
СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
Обновлено вчера в 16:45
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура
Обновлено вчера в 14:42
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено вчера в 07:08
Политика
Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен
Администрация Владимира Зеленского продолжит курс на вступление Украины в НАТО и Евросоюз, заявил представитель штаба избранного президента Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
55-летняя солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла из комы
1 июня 2018 года 55-летняя солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:33
Политика
Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму
Обновлено в 00:07
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Авто
Новые модели Hyundai получат спортивную внешность
Скоро будущие модели Hyundai получат более спортивный дизайн.
Обновлено в 00:49
Общество
«Бессмертный полк» прошел по Токио
В третий раз в Токио прошла акция "Бессмертный полк".
Обновлено в 02:08