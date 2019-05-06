ВВС США лазером сбили ракеты в воздухеГазета.Ru вчера в 22:41

Происшествия В СК озвучили версии авиакатастрофы в Шереметьево Следствием в настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего в минувшее воскресенье в столичном аэропорту Шереметьево.

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Происшествия В авиакатастрофе в Шереметьево погибли 26 жителей Мурманской области В самолете, который сгорел в Шереметьево накануне вечером, погибли 26 жителей Мурманской области.

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Происшествия Из-за пожара на борту SSJ 100 Аэрофлот отменяет рейсы из Шереметьево Аэрофлот внёс изменения в расписание своих рейсов из-за закрытия взлётно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте компании.

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Происшествия Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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Происшествия Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.

Авто Новые модели Hyundai получат спортивную внешность Скоро будущие модели Hyundai получат более спортивный дизайн.