Армия и оружие
ВВС США лазером сбили ракеты в воздухеГазета.Ru вчера в 22:41
ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:21, Ашберн
Происшествия
Лидер Боливии выразил соболезнования в связи с ЧП с SSJ-100
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Бастрыкин поручил начать экспертные исследования после авиакатастрофы в «Шереметьеве»
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в аэропорту «Шереметьево» распорядился незамедлительно начать все необходимые экспертные исследования по факту аварийной посадки и возгорания пассажирского самолета, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае
На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Политика
Колокольцев заявил о снижении числа дел по статье о репостах в 25 раз
В декабре 2018 г. президент Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса России об экстремизме.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Против депутата Госдумы, стрелявшего из автомата, возбудили дело
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму
Квартиры в элитном жилом комплексе "Император" в поселке Ливадия в Крыму продаются по цене от 12 до 40 миллионов рублей, при этом квартира, принадлежащая супруге новоизбранного президента Украины Елене Зеленской, на продажу не выставлена, рассказал РИА Новости местный риэлтор.
Обновлено в 00:07
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Экономика
«Магниту» дали пенсионную оценку
Ранее источник, близкий к сделке, говорил, что цена определялась на основе независимой оценки и проходила «на рыночных условиях».
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
Названа основная версия возгорания самолета в Шереметьеве
Основная версия возгорания на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево – попадание молнии, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия
Из частного дома в Парголово вынесли вещи и валюту на 4,7 млн рублей
В Парголово вор-домушник проник на территорию коттеджа на улице Горького и вынес из дома ценные вещи и валюту.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево
Девять пострадавших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево доставлены в столичные медучреждения, сообщила пресс-служба Минздрава.
Обновлено в 03:27
Политика
Помпео подтвердил намерение обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудить с ним ситуацию в Венесуэле и невмешательство в нее России.
Обновлено вчера в 09:48
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии
"Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.
Обновлено в 00:00
ЖКХ
Отопительный сезон в Екатеринбурге закончится на этой неделе
Отопительный сезон в Екатеринбурге подошел к концу.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о спасении пассажиров
Стюардесса Татьяна Касаткина, которая находилась на загоревшемся самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, рассказала об эвакуации пассажиров.
Обновлено вчера в 19:19
Общество
Названы регионы РФ с наибольшим потреблением сахара
Росстат назвал регионы России с наибольшим и наименьшим потреблением сахара.
Обновлено в 03:13
Политика
Депутат рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»
Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти страны «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео танцующей в мини-юбке и без макияжа Пугачёвой
Певец Михаил Гребенщиков, который работал в детской школе талантов «Рецитал» Аллы Пугачевой, опубликовал в Instagram видео с танцующей Примадонной.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
Частично парализовало Анджелину Джоли
Крах семейной жизни принес 42-летней актрисе Анджелине Джоли большие проблемы со здоровьем.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Семьям погибших в Шереметьеве установят пенсии по потере кормильца
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин поручил ПФР установить семьям погибших при пожаре в самолете Москва – Мурманск пенсии по потере кормильца, сообщает сайт ведомства.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Петербуржец засадил две квартиры кустами конопли
Обновлено в 02:59
Здоровье
Какое количество алкоголя может привести к разрушению печени
Врачи отмечают, что если у человека уже имеется повреждение печени, то даже небольшие дозы алкоголя могут в скором времени привести к плачевному состоянию органа.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 17:11