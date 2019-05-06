Армия и оружие

ВВС США лазером сбили ракеты в воздухеГазета.Ru вчера в 22:41

ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
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Лазерная установка сбила несколько летящих ракет в США

Российская газета04:14

ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе

РИА Новости02:36

Лазер ВВС США сбил ракеты в воздухе

Lenta.ruвчера в 17:26

ВВС США использовали лазер для перехвата ракет

Известиявчера в 21:10

Военный лазер США успешно сбил ракеты в воздухе

Life.ruвчера в 18:11

ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе

Газета.Ruвчера в 22:41

Американцы сбили лазером ракеты, запущенные в воздухе

Naked Science04 мая в 08:47
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:21, Ашберн
Происшествия

Лидер Боливии выразил соболезнования в связи с ЧП с SSJ-100

Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

Бастрыкин поручил начать экспертные исследования после авиакатастрофы в «Шереметьеве»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в аэропорту «Шереметьево» распорядился незамедлительно начать все необходимые экспертные исследования по факту аварийной посадки и возгорания пассажирского самолета, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Пилот «Аэрофлота» рассказал свою версию катастрофы в Шереметьево

Обновлено в 00:11
Происшествия

На месте пожара SSJ-100 в Шереметьево обнаружили «черные ящики»

Обновлено в 03:46
Происшествия

Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае

На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Политика

Колокольцев заявил о снижении числа дел по статье о репостах в 25 раз

В декабре 2018 г. президент Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса России об экстремизме.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Boeing с пассажирами выкатился за пределы ВПП при посадке в Норильске

Обновлено в 03:58
Происшествия

Против депутата Госдумы, стрелявшего из автомата, возбудили дело

Обновлено вчера в 12:54
Политика

Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму

Квартиры в элитном жилом комплексе "Император" в поселке Ливадия в Крыму продаются по цене от 12 до 40 миллионов рублей, при этом квартира, принадлежащая супруге новоизбранного президента Украины Елене Зеленской, на продажу не выставлена, рассказал РИА Новости местный риэлтор.
Обновлено в 00:07
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Экономика

«Магниту» дали пенсионную оценку

Ранее источник, близкий к сделке, говорил, что цена определялась на основе независимой оценки и проходила «на рыночных условиях».
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия

Названа основная версия возгорания самолета в Шереметьеве

Основная версия возгорания на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево – попадание молнии, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия

Из частного дома в Парголово вынесли вещи и валюту на 4,7 млн рублей

В Парголово вор-домушник проник на территорию коттеджа на улице Горького и вынес из дома ценные вещи и валюту.
Обновлено в 03:21
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Девять пострадавших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево доставлены в столичные медучреждения, сообщила пресс-служба Минздрава.
Обновлено в 03:27
Политика

Помпео подтвердил намерение обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудить с ним ситуацию в Венесуэле и невмешательство в нее России.
Обновлено вчера в 09:48
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

Обновлено в 00:55
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров

Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

Врачи из Мурманской области погибли в авиакатастрофе в Шереметьево

Обновлено в 02:34
Политика

Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии

"Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.
Обновлено в 00:00
ЖКХ

Отопительный сезон в Екатеринбурге закончится на этой неделе

Отопительный сезон в Екатеринбурге подошел к концу.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о спасении пассажиров

Стюардесса Татьяна Касаткина, которая находилась на загоревшемся самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, рассказала об эвакуации пассажиров.
Обновлено вчера в 19:19
Общество

Названы регионы РФ с наибольшим потреблением сахара

Росстат назвал регионы России с наибольшим и наименьшим потреблением сахара.
Обновлено в 03:13
Политика

Депутат рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти страны «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес

В Сети появилось видео танцующей в мини-юбке и без макияжа Пугачёвой

Певец Михаил Гребенщиков, который работал в детской школе талантов «Рецитал» Аллы Пугачевой, опубликовал в Instagram видео с танцующей Примадонной.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес

Частично парализовало Анджелину Джоли

Крах семейной жизни принес 42-летней актрисе Анджелине Джоли большие проблемы со здоровьем.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Семьям погибших в Шереметьеве установят пенсии по потере кормильца

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин поручил ПФР установить семьям погибших при пожаре в самолете Москва – Мурманск пенсии по потере кормильца, сообщает сайт ведомства.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Петербуржец засадил две квартиры кустами конопли

Обновлено в 02:59
Здоровье

Какое количество алкоголя может привести к разрушению печени

Врачи отмечают, что если у человека уже имеется повреждение печени, то даже небольшие дозы алкоголя могут в скором времени привести к плачевному состоянию органа.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 17:11
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