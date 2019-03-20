Армия и оружие
ВВС США ищут подрядчиков для создания целей, имитирующих Су-57РИА Новости 02:38
ВВС США ищут потенциальных подрядчиков для создания воздушных целей, имитирующих "самолеты противника", сообщил RT со ссылкой на соответствующий документ. Отмечается, что такой запрос связан с "различными угрозами по всему миру", а также сокращением военного бюджета страны.
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ВВС США ищет возможность разработать воздушные цели, способные имитировать российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31.RT на русском01:19
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Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Обновлено в 04:56
Общество
Социологи выяснили отношение россиян к феминизму
Феминизм поддерживает лишь треть россиян (31%), хотя за стремление к полному равенству прав женщин и мужчин выступает большинство (62%) граждан РФ, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Обновлено в 04:35
Политика
Врио губернатора Челябинской области прилетел в регион
В Челябинск прибыл Алексей Текслер, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора региона.
Обновлено в 02:14
Политика
Путин впервые прокомментировал отставку Назарбаева
Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал отставку своего казахского коллеги Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Жительницу Африки задержали за сутенёрство в Москве
В Москве задержана гражданка одной из стран Африки за преступление в сфере интим-услуг, сообщили журналистам 20 марта в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.
Обновлено в 05:01
Политика
Адвокат рассказал о встрече Москальковой и Вышинского в суде Киева
Андрей Доманский, адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, рассказал, что его подзащитный встретился с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой в зале суда в Киеве.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза
В 2018 году в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено вчера в 20:54
Культура
В России показали фильм о суровой женской мести
Обновлено в 03:25
Экономика
Forbes назвал самые надежные российские банки
Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Порошенко оценил испытания новых ударных беспилотников
Обновлено в 05:46
Политика
Токаев вступает в должность президента Казахстана
В 9 часов утра по московскому времени действующий глава сената принесет присягу и станет вторым президентом Казахстана.
Обновлено в 00:58
Происшествия
В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами
Обновлено вчера в 14:39
Экономика
В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Общество
Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Экономика
Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 2%
"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в тексте документа.
Обновлено 18 марта в 05:14
Происшествия
Франция предъявила Керимову новые обвинения
Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
МИД: Россия не станет уничтожать комплексы с ракетой 9М729
Вашингтон отклонил все предложения Москвы, касающиеся решения встречных претензий по Договору, заявило ведомство Россия не будет уничтожать комплексы с ракетой 9М729, которая по заявлению США якобы нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 05:56
Общество
В школе балета объяснили конфликт с дочерью волейболиста «Зенита»
Директор школы балета Lil Ballerine в Петроградском районе Петербурга Татьяна Колюшина прокомментировала РБК появившуюся ранее информацию о том, что дочь волейболиста «Зенита» Ореола Камехо забрали из школы из-за проявлений расизма.
Обновлено в 05:53
Музыка
Шнуров объявил о последнем туре группировки «Ленинград»
Обновлено в 06:16
Политика
Глава Алтая Бердников подал в отставку
Глава республики Алтай Александр Бердников написал заявление об уходе отставке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:13
Авто
УАЗ «Хантер» начнут продавать в Чили
Поставки автомобилей в Чили уже начались, старт продаж УАЗ «Хантер» запланирован на апрель этого года.
Обновлено в 05:45
Спорт
Туктамышева ответила Погорилой на критику её показательного номера
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировала на критические высказывания своей соотечественницы Анны Погорилой о её показательном номере.
Обновлено в 04:45
Экономика
Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам
Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.
Обновлено в 05:34
Технологии
Ростех разработал систему противодействия гражданским дронам
«Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработала новый автоматизированный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам, доступным для безлицензионного приобретения, который способен без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Помощницу Началовой затравили в Сети за ложь
По словам бывшего концертного директора певицы Константина Сергеева, Исаеву буквально затравили в сети.
Обновлено вчера в 19:37
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%
Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
Обновлено в 04:04
Наука
Как был построен древнейший новгородский мост
Упоминания о мосте, соединявшем Софийскую и Торговую стороны Новгорода в X веке, встречались в летописях и Лицевом летописном своде.
Обновлено вчера в 17:56
Хоккей
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19