ВВС США ищут подрядчиков для создания целей, имитирующих Су-57РИА Новости 02:38

ВВС США ищет возможность разработать воздушные цели, способные имитировать российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31.

с чего всё началось

ВВС США ищут потенциальных подрядчиков для создания воздушных целей, имитирующих "самолеты противника", сообщил RT со ссылкой на соответствующий документ. Отмечается, что такой запрос связан с "различными угрозами по всему миру", а также сокращением военного бюджета страны.

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