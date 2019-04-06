Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил ХафтараГазета.Ru 11:13
В субботу стало известно, что правительство национального согласия Ливии нанесло авиаудары по Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара. Как сообщает Asharq Al-Awsat, атаке подверглись подразделения ЛНА в Гарьяне и Сук Хамисе.
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