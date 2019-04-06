Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии ХафтараГазета.Ru 05:03
Боевая авиация Правительства национального согласия (ПНС) страны нанесла удары по позициям Ливийской национальной армии, которой командует маршал Халифа Хафтар, сообщает Al Jazeera. По данным телеканала, армия Хафтара находилась в 80 км к югу от Триполи.
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